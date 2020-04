Questa sera dovrebbe essere emanato il nuovo DPCM che proroga la durata del distaccamento sociale e del lookdown fino a Pasqua, mentre continua ancora l’andamento altalenante dei dati sui contagi diffusi dalla Protezione Civile.

Il numero dei nuovi pazienti Covid è salito a 80.572: 2.937 in più rispetto a ieri, quando l’incremento rispetto al giorno precedente era stato di 2.107 nuovi casi. Ma questa cifra ha risentito dell’aumento dei tamponi effettuati nelle ultime 24 ore: 34455 tamponi contro i 29.609 di ieri.

I casi totali sono 110.574, 4.782 in più rispetto al dato di ieri. Prosegue a salire anche il drammatico bilancio delle vittime arrivate a 13.155: sono stati 727 i morti in più rispetto a ieri. I guariti in totale sono 16.847.

Le buone notizie continuano a venire dai ricoveri in terapia intensiva: 4.035, appena 16 in più di ieri. I ricoverati con sintomi sono 28.403, mentre sono 48.134 coloro che in tutta Italia si trovano in isolamento domiciliare.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 25.765 in Lombardia, 11.489 in Emilia-Romagna, 8.224 in Veneto, 8.470 in Piemonte, 4.432 in Toscana, 3.456 nelle Marche, 2.645 in Liguria, 2.758 nel Lazio, 1.976 in Campania, 1.483 nella Provincia autonoma di Trento, 1.756 in Puglia, 1.206 in Friuli Venezia Giulia, 1.544 in Sicilia, 1.211 in Abruzzo, 1.112 nella Provincia autonoma di Bolzano, 864 in Umbria, 675 in Sardegna, 610 in Calabria, 540 in Valle d’Aosta, 225 in Basilicata e 131 in Molise.