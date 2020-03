Dopo le previsioni dell’Eief (Einaudi Institute for Economics and Finance) circa l’ipotesi in Italia di contagi 0 entro un mese o un mese e mezzo, un’altra buona notizia arriva dal numero dei nuovi contagi rispetto a ieri: un incoraggiante crollo verticale, con un dato che si è attestato a 1.648 nuovi casi di Coronavirus che è di molto inferiore al precedente (ieri, 29 marzo, i contagiati sono stati 3.815 in più del giorno prima).

Al momento 75.528 persone risultano positive al Covid-19. Ad oggi, in Italia sono stati 101.739 i casi totali.

I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono 3.981 (75 più di ieri), 27.795 sono in Ospedale con sintomi e 43.752 si trovano in isolamento domiciliare.

Sono 14.620 le persone guarite (1.590 solo nelle ultime 24 ore, mai così tante). Le dolenti note vengono sempre dai tanti, troppi, decessi: 812 in più rispetto a ieri, che hanno fatto salire il totale delle vittime a 11.597.

Nel dettaglio, secondo il Ministero della Salute: i casi attualmente positivi sono 25.006 in Lombardia, 10.766 in Emilia-Romagna, 7.564 in Veneto, 7.655 in Piemonte, 3.251 nelle Marche, 4.050 in Toscana, 2.383 in Liguria, 2.497 nel Lazio, 1.739 in Campania, 1.357 nella Provincia autonoma di Trento, 1.585 in Puglia, 1.109 in Friuli Venezia Giulia, 1.098 nella Provincia autonoma di Bolzano, 1.408 in Sicilia, 1.169 in Abruzzo, 834 in Umbria, 518 in Valle d’Aosta, 622 in Sardegna, 602 in Calabria, 208 in Basilicata (cui aggiungere due pazienti) e 107 in Molise.