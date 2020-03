La Protezione Civile ha diffuso come ogni giorno i dati sulla pandemia, dopo i sintomi influenzali si è rivisto Angelo Borrelli.

Nonostante in Lombardia l’ascesa continui a rallentare, la situazione resta ancora assolutamente tragica anche nella Regione focolaio. Pochi dubbi sulla necessità di prorogare le misure restrittive fino, almeno, al prossimo 18 aprile. Ma, da quanto risulta, il Governo semnra stia provando a capire se sussistono margini per avviare determinate attività già dal 4 aprile.

Attualmente, i positivi al Covid 19 sono 70.065: con un incremento rispetto a ieri di 3.651 persone, che torna a rappresentare un rallentamento della crescita della curva dopo gli ultimi due giorni in cui l’aumento è stato superiore ai 4 mila casi.

Le vittime con Coronavirus sono diventate 10.023: 889 più di ieri, quando i decessi registrati erano stati 919. Un dato già devastante.

Dall’inizio dell’epidemia, in Italia il totale dei contagi (che comprende chi è attualmente positivo, i guariti ed i morti) è arrivato a 92.472. Rispetto a ieri i guariti sono stati 1.434, per un totale di 12.384.

Sono 26.676 i pazienti ricoverati in ospedale con sintomi, 3.856 in terapia intensiva e 39.533 in isolamento domiciliare.





I dati divisi per Regioni



24.509 i malati in Lombardia (614più di ieri)

9.964 in Emilia-Romagna (+603)

6.913 in Veneto (+265)

6.851 in Piemonte (+504)

2.999 nelle Marche (+149)

3.511 in Toscana (+341)

2.086 in Liguria (+26)

2.181 nel Lazio (+168)

1.407 in Campania (+115)

1.120 in Friuli Venezia Giulia (+93)

1.234 in Trentino (+70)

929 in provincia di Bolzano (+96)

1.358 in Puglia (+122)

1.242 in Sicilia (+84)

1.027 in Abruzzo (+102)

898 in Umbria (+74)

468 in Valle d’Aosta (+55)

569 in Sardegna (+73)

523 in Calabria (+54)

98 in Molise (+12)

178 in Basilicata (+31)