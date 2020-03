Leggera flessione della curva delle infezioni che fa ben sperare i vertici dell'emergenza: questa l'area che si respirava nella comunicazione giornaliera di oggi della protezione civile. Al momento 46.638 persone risultano positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 59.138 i casi totali. L'altro dato positivo è che solo nella giornata di oggi sono 952 i guariti, mentre continua ad essere alto anche il numero dei deceduti, 651 in più rispetto a ieri.

Nel totale sono 7.024 le persone guarite. I deceduti sono 5.476, ma questo numero potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono

17.885 in Lombardia, con 9439 ricoverati di cui 1142 in terapia intensiva. I nuovi casi sono 515, il dato più basso nell'ultimo periodo.

6.390 in Emilia-Romagna, di cui 729 nuovi casi e rappresenta la regione con più casi oggi;

4.644 in Veneto, di cui 430 nuovi casi;

4.127 in Piemonte, di cui 621 nuovi casi;

2.231 nelle Marche,

2.144 in Toscana,

1.351 in Liguria,

1.272 nel Lazio,

866 in Campania,

738 in Friuli Venezia Giulia,

885 nella Provincia autonoma di Trento,

648 nella Provincia autonoma di Bolzano,

748 in Puglia, 596 in Sicilia,

539 in Abruzzo,

500 in Umbria,

354 in Valle d’Aosta,

327 in Sardegna,

260 in Calabria,

75 in Basilicata (dato comunicato dalla task force Regionale che però non combacia con il dato nazionale 81)

52 in Molise.



