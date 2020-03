“Oggi registriamo 414 guariti” con queste parole il commissario della protezione civile Borrelli apre la conferenza stampa quotidiana sul Covid 19. Un dato in aumento rispetto a ieri. Altro dato positivo è il numero dei contagiati che scende a 2470, circa 383 in meno rispetto a ieri. Un dato che però non vede pervenire i contaggiati della P.A. Trento e Puglia. (dato che comunque non farebbe variare più di tanto la curva rispetto a ieri.)

La diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento 23.073 persone risultano positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 27.980 i casi totali.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono

10.861 in Lombardia,

3.088 in Emilia-Romagna,

2.274 in Veneto,

1.185 nelle Marche,

1.405 in Piemonte,

841 in Toscana,

575 in Liguria,

472 nel Lazio,

363 in Campania,

346 in Friuli Venezia Giulia,

367 nella Provincia autonoma di Trento*,

235 nella Provincia autonoma di Bolzano,

212 in Puglia*,

203 in Sicilia,

159 in Umbria,

165 in Abruzzo,

87 in Calabria,

105 in Sardegna,

103 in Valle d’Aosta,

15 in Molise

12 in Basilicata.

Sono 2.749 le persone guarite. I deceduti sono 2.158, ma questo numero potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.