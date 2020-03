Notizie dall'Italia e dall'Estero - Lasiritide OUT -

9/03/2020 - Coronavirus. Salgono a 7985 i contagiati in Italia

Sono attualmente 7985 i positivi al coronavirus in Italia, 724 i guariti, mentre sono 463 i deceduti. Sono stati effettuati 53,826 tamponi, 733 in terapia intensiva , 2.936 in isolamento domiciliare , 4.316 ricoverati con sintomi. Questi sono i dati forniti dalla protezione ...-->continua

9/03/2020 - Carabinieri NAS: sicurezza alimentare, blitz a tutela della salute in Puglia

Sebbene l’attenzione e le energie siano convogliate in direzione dell’attuale emergenza del “coronavirus”, proseguono comunque senza sosta le attività di controllo dei Carabinieri del NAS sulla sicurezza alimentare.



Il NAS di Taranto ha scoperto un c...-->continua

9/03/2020 - Un milione di mascherine distribuite dalla Protezione civile

Per fronteggiare l'emergenza epidemiologica in corso, la Protezione civile ha centralizzato l'acquisto di dispositivi di protezione individuale. Dal 28 febbraio al 7 marzo il Dipartimento ha distribuito un milione di mascherine di tipo ffp2 e ffp3 (entrambe do...-->continua

9/03/2020 - Cosenza: 60 medici di famiglia in quarantena per un rappresentante positivo

Sessanta medici di famiglia a Cosenza sono stati posti in quarantena dopo aver avuto contatti, negli ultimi giorni, con un informatore farmaceutico risultato positivo al nuovo coronavirus. Lo afferma all'ANSA Silvestro Scotti, segretario della Federazione dei ...-->continua

9/03/2020 - Operazione Iron coin, smascherata frode fiscale da oltre 40 milioni di euro

Una maxi frode da oltre 40 Milioni di euro nel settore del commercio all’ingrosso di metalli ferrosi è stata scoperta dalle fiamme gialle pavesi. L’operazione“ IRON COIN”, coordinata dal Procuratore Aggiunto Mario Venditti e dal Sostituto Procuratore della Rep...-->continua