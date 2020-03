In Italia continuano ad aumentare i casi di positività al coronovarius: secondo i dati diffusi alle ore 18 dalla Protezione Civile, sul territorio nazionale, al momento, sono 1577 le persone risultate positive al Covid-19.

Dato che rappresenta una netta crescita rispetto alla stessa ora di ieri, quando i contagiati risultavano 1128.

La Protezione Civile dice che, ad oggi, in Italia, 1694 persone hanno contratto il virus. Nel dettaglio: i casi accertati di Coronavirus in Lombardia sono 984, 285 in Emilia-Romagna, 263 in Veneto, 25 in Liguria, 17 in Campania, 49 in Piemonte, 13 in Toscana, 25 nelle Marche, 6 nel Lazio, 9 in Sicilia, 3 in Puglia, 5 in Abruzzo, 1 in Calabria e 1 nella Provincia autonoma di Bolzano. I pazienti ricoverati con sintomi sono 639, 140 sono in terapia intensiva, mentre 798 si trovano in isolamento domiciliare. 83 persone sono guarite. I deceduti sono 34 (ieri ne risultavano 29), ma questo numero, però, potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.



Gianfranco Aurilio

lasiritide.it