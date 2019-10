NEWS BREVI

5/10/2019 - Comunicazione di sospensione idrica oggi in Basilicata Rapone: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 19:00 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina salvo imprevisti. RAPONE: C.da Pescara.C.da Pediglione.C.da Casino Santoro.C.da Casino Pinto

4/10/2019 - Sospensione idrica 4 ottobre 2019 Filiano: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 21:30 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina, salvo imprevisti.



Barile: a causa di un guasto improvviso, l'erogazione idrica sarà sospesa nel rione XXV Aprile, nel rione Convento e in via Padre Minozzi dalle ore 14:30, salvo imprevisti. Il ripristino è previsto al termine di lavori di riparazione.



Potenza: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica in via Einaudi e nelle zone limitrofe sarà sospesa dalle ore 14:00 di oggi fino al termine dei lavori di riparazione.



Montemurro: per consentire il ripristino del livello dei serbatoi, l'erogazione dell'acqua potabile sarà sospesa dalle ore 20:00 di oggi alle ore 07:00 di domani mattina, salvo imprevisti, nelle seguenti contrade: Saliero, Foresta, Servigliano, Sorgia, Santissimo, Migliarino, Cifalupo, Madonna delle Grazie, Castelluccio, Le Piane, Buttacarro, Romantica e zone limitrofe. 3/10/2019 - Sospensione idrica oggi in Basilicata Scanzano Jonico: a causa di un guasto improvviso l'erogazione idrica in via Montebianco sarà sospesa dalle ore 08:30 di oggi fino al termine dei lavori di riparazione.



Lauria: a causa di un guasto improvviso è in corso la sospensione dell'erogazione idrica nelle contrade: San Crispino, Taverna del Postiere e Sant'Elia. Il ripristino è previsto al termine dei lavori di riparazione



Marsico Nuovo: a causa di un guasto improvviso, è in corso la sospensione dell'erogazione idrica, nelle contrade: Fontanelle, Cappuccini, Cimitero e zone limitrofe. Il ripristino è previsto la termine dei lavori di riparazione.