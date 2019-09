Si rinnova la simbiosi tra il Giro d’Italia Ciclocross e lo scudetto per società. Dopo la positiva esperienza degli scorsi anni il GIC assegnerà i punteggi per il campionato italiano di società. Per celebrare la coincidenza, ai colori di sfondo del GIC è stata aggiunta una traccia tricolore sfumata nell’azzurro, ovvero il colore della maglia che tutti i giovani atleti sognano un giorno di indossare.



Saranno dunque le sei tappe del GIC – di cui una internazionale di classe C2 – a decretare la squadra che per la prossima stagione avrà il diritto di cucirsi il tricolore sul petto. Per quest’anno il team da battere è l’ASD DP 66 GIANT SMP RIGONI, che lo scorso 6 gennaio si è fregiata del titolo al galoppo sul veloce campo di gara di Roma Capannelle.



Coinvolgendo il più possibile lo stivale il calendario invernale 2018/2019 del Giro Italia Ciclocross e del Campionato Italiano di società tingeranno di rosa e tricolore ben 6 regioni: Lazio, Marche, Piemonte, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Toscana grazie all’organizzazione di sei blasonate società sportive, coordinate dall’ASD Romano Scotti. Per ogni tappa sarà assegnata a ciascuna società la somma dei punteggi dei due migliori atleti in ogni categoria agonistica. Si sottolinea, dunque, che le categorie amatoriali e la categoria ID-2 non assegnano punti per il tricolore.



– 06 ottobre: Ferentino (FR) – MTB Leda Ferentino Bikers

– 13 ottobre: Corridonia (MC) - Bike Italia Tour,

– 27 ottobre: Cantoira (TO) - GS G. Brunero 1906

– 01 novembre: Jesolo (VE), tappa internazionale - DP 66 Giant SMP Rigoni

– 03 novembre: Buja-Osoppo (UD) - Team Jam’s Bike Buja

– 05 gennaio: Pontedera (PI) - US. Santa Croce sull’Arno