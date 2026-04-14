Il Presidente del Consiglio comunale di Melfi Vincenzo Destino esprime la più sincera e convinta solidarietà a Sua Santità Papa Leone XIV, oggetto di recenti e gravi offese da parte del Presidente degli Stati Uniti dAmerica, Donald Trump: frasi inaccettabili che non solo ledono la dignità del Santo Padre ma finiscono per offendere gli stessi Stati Uniti, da sempre riconosciuti nel mondo come simbolo di libertà, democrazia e rispetto dei diritti.



Il Santo Padre incarna, oggi più che mai, un punto di riferimento imprescindibile per la promozione della pace, del dialogo tra i popoli e della fratellanza tra le nazioni. In un contesto internazionale segnato da tensioni e divisioni, la sua voce si leva autorevole a difesa dei più deboli, del rispetto reciproco e della dignità umana.



A Sua Eccellenza il Vescovo della Diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa, Monsignor Ciro Fanelli e a tutta la comunità cristiana e cattolica del nostro territorio, giunga il sentimento di vicinanza e condivisione del Consiglio comunale e dellintera città.



In momenti come questi, è fondamentale ribadire con forza i valori del rispetto, della responsabilità e del dialogo, che costituiscono il fondamento della convivenza civile. La città di Melfi, nel solco della propria tradizione e dei principi democratici che la guidano, si unisce idealmente a tutti coloro che, nel mondo, riconoscono nel Papa una guida spirituale e morale capace di costruire ponti e non muri.