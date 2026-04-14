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La voce della Politica
|Il Presidente del Consiglio Comunale di Melfi esprime solidarietà a Papa LEONE XIV
14/04/2026
|Il Presidente del Consiglio comunale di Melfi Vincenzo Destino esprime la più sincera e convinta solidarietà a Sua Santità Papa Leone XIV, oggetto di recenti e gravi offese da parte del Presidente degli Stati Uniti dAmerica, Donald Trump: frasi inaccettabili che non solo ledono la dignità del Santo Padre ma finiscono per offendere gli stessi Stati Uniti, da sempre riconosciuti nel mondo come simbolo di libertà, democrazia e rispetto dei diritti.
Il Santo Padre incarna, oggi più che mai, un punto di riferimento imprescindibile per la promozione della pace, del dialogo tra i popoli e della fratellanza tra le nazioni. In un contesto internazionale segnato da tensioni e divisioni, la sua voce si leva autorevole a difesa dei più deboli, del rispetto reciproco e della dignità umana.
A Sua Eccellenza il Vescovo della Diocesi di Melfi-Rapolla-Venosa, Monsignor Ciro Fanelli e a tutta la comunità cristiana e cattolica del nostro territorio, giunga il sentimento di vicinanza e condivisione del Consiglio comunale e dellintera città.
In momenti come questi, è fondamentale ribadire con forza i valori del rispetto, della responsabilità e del dialogo, che costituiscono il fondamento della convivenza civile. La città di Melfi, nel solco della propria tradizione e dei principi democratici che la guidano, si unisce idealmente a tutti coloro che, nel mondo, riconoscono nel Papa una guida spirituale e morale capace di costruire ponti e non muri.
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archivio
|La Voce della Politica
|14/04/2026 - Dichiarazione del Presidente della Regione Vito Bardi: replica a una parte dell'opposizione
Assistere ancora una volta a una parte dellopposizione (che, peraltro, si definisce la più moderata) scadere nellinvettiva a scapito del confronto, preferire il linguaggio scomposto alla proposta concreta, è il segno di una profonda debolezza politica. Si alzano polvero...-->continua
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|14/04/2026 - Bilancio, Lacorazza: controcanto Cicala e canto del cigno di Bardi
Premetto che stiamo assistendo ad un imbarazzante teatrino politico su temi, come il bilancio, di rilevante interesse generale per la comunità lucana: un assessore che vota contro e non si dimette e un Presidente che con fiducia ha conferito la delega che non...-->continua
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|14/04/2026 - CallMat al MIMIT, UGL:''Transizione da chiudere con misure concrete''
Si è concluso a Roma, presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), lincontro di aggiornamento sulla vertenza CallMat, alla presenza dellUgl Tlc con il Segretario Nazionale Luigi Le Pera, il Segretario Ugl Tlc Basilicata Pino Giordano, la RS...-->continua
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|14/04/2026 - Il Presidente del Consiglio Comunale di Melfi esprime solidarietà a Papa LEONE XIV
Il Presidente del Consiglio comunale di Melfi Vincenzo Destino esprime la più sincera e convinta solidarietà a Sua Santità Papa Leone XIV, oggetto di recenti e gravi offese da parte del Presidente degli Stati Uniti dAmerica, Donald Trump: frasi inaccettabili ...-->continua
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|13/04/2026 - Ambiente. Rosa (FdI): importante estendere il progetto LucAS in altre Regioni
Lucas è un progetto importante per la nostra Basilicata e una visione politica che spero venga replicata anche in altre Regioni, così il senatore di Fratelli dItalia Gianni Rosa, vicepresidente della commissione Ambiente in Senato intervenendo nella confere...-->continua
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|13/04/2026 - Lacorazza: Con la costituzione, solidarietà al Papà
Il Capogruppo del PD: Nessuno potrà rimanere indifferente agli appelli per la pace, le parole di Mattarella rivolte al Papa rappresentano al meglio i principi della nostra Costituzione, del diritto internazionale e dei diritti umani
"Il Presidente deg...-->continua
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|13/04/2026 - Sanità, la Fnp Cisl sollecita un cambio di passo su attuazione DM 77/2022 e investimenti PNRR
«Il 2026 rappresenta uno spartiacque decisivo per il futuro della Basilicata: è lanno in cui misureremo limpatto reale degli investimenti del PNRR sulla vita dei cittadini, a partire dal diritto fondamentale alla salute. Come Fnp Cisl Basilicata, sollecitia...-->continua
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