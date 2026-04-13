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Ambiente. Rosa (FdI): importante estendere il progetto LucAS in altre Regioni

13/04/2026

Lucas è un progetto importante per la nostra Basilicata e una visione politica che spero venga replicata anche in altre Regioni, così il senatore di Fratelli dItalia Gianni Rosa, vicepresidente della commissione Ambiente in Senato intervenendo nella conferenza stampa di sua iniziativa svoltasi oggi in Senato del titolo : Progetto LucAS. Ambiente e Salute: nuove evidenze per le politiche pubbliche.
LucAS è un progetto nato dalla consapevolezza che i cittadini dovessero essere messi a conoscenza della situazione relativa alla tutela dellambiente e della salute pubblica e grazie alla sensibilità e al finanziamento di alcune compagnie petrolifere ha preso vita. Le stesse compagnie petrolifere, tuttavia, non hanno alcun controllo sui lavori di questo progetto, chiarisce Rosa.
LucAS é attualmente esteso in tutto il territorio della Basilicata, in particolare dove sono collocate le industrie più impattive. Sta portando degli ottimi risultati, sperando che possa instaurare delle buone prassi per la salute e diventare un modello, conclude Rosa.



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