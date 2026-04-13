-->
|
La voce della Politica
|Ambiente. Rosa (FdI): importante estendere il progetto LucAS in altre Regioni
13/04/2026
|Lucas è un progetto importante per la nostra Basilicata e una visione politica che spero venga replicata anche in altre Regioni, così il senatore di Fratelli dItalia Gianni Rosa, vicepresidente della commissione Ambiente in Senato intervenendo nella conferenza stampa di sua iniziativa svoltasi oggi in Senato del titolo : Progetto LucAS. Ambiente e Salute: nuove evidenze per le politiche pubbliche.
LucAS è un progetto nato dalla consapevolezza che i cittadini dovessero essere messi a conoscenza della situazione relativa alla tutela dellambiente e della salute pubblica e grazie alla sensibilità e al finanziamento di alcune compagnie petrolifere ha preso vita. Le stesse compagnie petrolifere, tuttavia, non hanno alcun controllo sui lavori di questo progetto, chiarisce Rosa.
LucAS é attualmente esteso in tutto il territorio della Basilicata, in particolare dove sono collocate le industrie più impattive. Sta portando degli ottimi risultati, sperando che possa instaurare delle buone prassi per la salute e diventare un modello, conclude Rosa.
|
archivio
|La Voce della Politica
|13/04/2026 - Ambiente. Rosa (FdI): importante estendere il progetto LucAS in altre Regioni
Lucas è un progetto importante per la nostra Basilicata e una visione politica che spero venga replicata anche in altre Regioni, così il senatore di Fratelli dItalia Gianni Rosa, vicepresidente della commissione Ambiente in Senato intervenendo nella conferenza stampa di s...-->continua
|
|
|13/04/2026 - Lacorazza: Con la costituzione, solidarietà al Papà
Il Capogruppo del PD: Nessuno potrà rimanere indifferente agli appelli per la pace, le parole di Mattarella rivolte al Papa rappresentano al meglio i principi della nostra Costituzione, del diritto internazionale e dei diritti umani
"Il Presidente deg...-->continua
|
|
|13/04/2026 - Sanità, la Fnp Cisl sollecita un cambio di passo su attuazione DM 77/2022 e investimenti PNRR
«Il 2026 rappresenta uno spartiacque decisivo per il futuro della Basilicata: è lanno in cui misureremo limpatto reale degli investimenti del PNRR sulla vita dei cittadini, a partire dal diritto fondamentale alla salute. Come Fnp Cisl Basilicata, sollecitia...-->continua
|
|
|13/04/2026 - Basilicata. Latronico: limpegno del progetto Lucas
Oggi la Basilicata porta nel cuore delle istituzioni nazionali, qui al Senato, un modello di governance della salute che mette al centro levidenza scientifica e la tutela del territorio. Il Progetto LucAS è un impegno solenne verso i cittadini lucani: trasfo...-->continua
|
|
|13/04/2026 - Chiorazzo e Vizziello (BCC): Nuovi accordi, vecchi metodi. Risorse Non Oil usate per coprire i buchi di bilancio
Opacità e silenzio, è così che il governo Bardi continua a gestire le risorse destinate allo sviluppo e alloccupazione nel settore non oil.
Lo dichiarano il Vice Presidente del Consiglio Regionale, Angelo Chiorazzo e il Capogruppo regionale di Basi...-->continua
|
|
|13/04/2026 - Bardi: LucAS, sviluppo e tutela della salute
Il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, è intervenuto oggi pomeriggio a Roma, nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, al convegno Progetto LucAS - Ambiente e Salute: nuove evidenze per le politiche pubbliche. Levento, promosso su iniziativa d...-->continua
|
|
|13/04/2026 - Latronico: solidarietà a papa Leone XIV
Lassessore alla Salute della Regione Basilicata, Cosimo Latronico, interviene in merito al dibattito che ha coinvolto il Santo Padre, Papa Leone XIV, oggetto di dure critiche da parte del Presidente degli Stati Uniti d'America Donald Trump.
«Sento il dove...-->continua
|
|