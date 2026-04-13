Oggi la Basilicata porta nel cuore delle istituzioni nazionali, qui al Senato, un modello di governance della salute che mette al centro levidenza scientifica e la tutela del territorio. Il Progetto LucAS è un impegno solenne verso i cittadini lucani: trasformare i dati in protezione, la sorveglianza in cura e la conoscenza in politiche pubbliche efficaci.

Con queste parole lassessore regionale alla Salute e alle Politiche della Persona, Cosimo Latronico, è intervenuto oggi a Roma, nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, al convegno Progetto LucAS  Ambiente e Salute: nuove evidenze per le politiche pubbliche, iniziativa promossa dal Senatore Gianni Rosa.

Il Progetto LucAS (Lucania Ambiente e Salute) nasce con lobiettivo di analizzare il legame tra determinanti ambientali e stato di salute della popolazione. Secondo Latronico, si tratta di uno studio multidisciplinare che punta a intervenire per correggere i fattori di rischio e potenziare il Servizio Sanitario Regionale nelle aree più sensibili.

Tra le attività principali illustrate dallassessore emerge il lavoro sulla sorveglianza epidemiologica condotto con lUniversità di Padova, che ha già permesso di ricostruire i profili di mortalità e ricoveri nel periodo 2015-2022. Questa mappatura consentirà di agire con precisione chirurgica laddove emergono criticità. Parallelamente, la sinergia con lIstituto Superiore di Sanità sta portando a studi pionieristici sui biomarcatori per i tumori associati allesposizione ambientale e sulla sindrome metabolica legata ai contaminanti industriali.

Unattenzione particolare è stata rivolta alla medicina di genere, attraverso lanalisi di dati disaggregati per sesso per ridurre le diseguaglianze e offrire percorsi di cura personalizzati. Lapproccio One Health, sviluppato con lUniversità della Basilicata, conferma inoltre il legame indissolubile tra salute umana e ambiente attraverso lo studio della biodiversità e dei biomarcatori molecolari.

Un ruolo operativo centrale è ricoperto dallIRCCS CROB di Rionero, che attraverso la sua Biobanca garantisce la conservazione dei campioni biologici per lepidemiologia molecolare del futuro, e dallAOR San Carlo che ha avviato le attività di sorveglianza sanitaria attiva portando la prevenzione direttamente nei comuni coinvolti.

La scienza non può ignorare il vissuto delle persone, ha concluso lassessore, ricordando il lavoro del Dipartimento di Scienze Sociali della Federico II nel mappare la percezione del rischio e i bisogni delle famiglie. Integrando dati clinici e realtà sociale, la Basilicata punta a costruire una sanità equa e allavanguardia, sostenuta dal coordinamento del dott. Michele Busciolano, della responsabile scientifica Rosanna Cifarelli e di tutti i partner istituzionali coinvolti.