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La voce della Politica
|Basilicata. Latronico: limpegno del progetto Lucas
13/04/2026
|Oggi la Basilicata porta nel cuore delle istituzioni nazionali, qui al Senato, un modello di governance della salute che mette al centro levidenza scientifica e la tutela del territorio. Il Progetto LucAS è un impegno solenne verso i cittadini lucani: trasformare i dati in protezione, la sorveglianza in cura e la conoscenza in politiche pubbliche efficaci.
Con queste parole lassessore regionale alla Salute e alle Politiche della Persona, Cosimo Latronico, è intervenuto oggi a Roma, nella Sala Zuccari di Palazzo Giustiniani, al convegno Progetto LucAS Ambiente e Salute: nuove evidenze per le politiche pubbliche, iniziativa promossa dal Senatore Gianni Rosa.
Il Progetto LucAS (Lucania Ambiente e Salute) nasce con lobiettivo di analizzare il legame tra determinanti ambientali e stato di salute della popolazione. Secondo Latronico, si tratta di uno studio multidisciplinare che punta a intervenire per correggere i fattori di rischio e potenziare il Servizio Sanitario Regionale nelle aree più sensibili.
Tra le attività principali illustrate dallassessore emerge il lavoro sulla sorveglianza epidemiologica condotto con lUniversità di Padova, che ha già permesso di ricostruire i profili di mortalità e ricoveri nel periodo 2015-2022. Questa mappatura consentirà di agire con precisione chirurgica laddove emergono criticità. Parallelamente, la sinergia con lIstituto Superiore di Sanità sta portando a studi pionieristici sui biomarcatori per i tumori associati allesposizione ambientale e sulla sindrome metabolica legata ai contaminanti industriali.
Unattenzione particolare è stata rivolta alla medicina di genere, attraverso lanalisi di dati disaggregati per sesso per ridurre le diseguaglianze e offrire percorsi di cura personalizzati. Lapproccio One Health, sviluppato con lUniversità della Basilicata, conferma inoltre il legame indissolubile tra salute umana e ambiente attraverso lo studio della biodiversità e dei biomarcatori molecolari.
Un ruolo operativo centrale è ricoperto dallIRCCS CROB di Rionero, che attraverso la sua Biobanca garantisce la conservazione dei campioni biologici per lepidemiologia molecolare del futuro, e dallAOR San Carlo che ha avviato le attività di sorveglianza sanitaria attiva portando la prevenzione direttamente nei comuni coinvolti.
La scienza non può ignorare il vissuto delle persone, ha concluso lassessore, ricordando il lavoro del Dipartimento di Scienze Sociali della Federico II nel mappare la percezione del rischio e i bisogni delle famiglie. Integrando dati clinici e realtà sociale, la Basilicata punta a costruire una sanità equa e allavanguardia, sostenuta dal coordinamento del dott. Michele Busciolano, della responsabile scientifica Rosanna Cifarelli e di tutti i partner istituzionali coinvolti.
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