-->
|
La voce della Politica
|Grassano: sanità tra analisi e prospettive
7/03/2026
|Un confronto istituzionale concreto e operativo sulle prospettive della sanità nel Mezzogiorno ha riunito a Grassano rappresentanti di Campania, Basilicata e Puglia nelliniziativa La sanità del Mezzogiorno: analisi e prospettive Campania, Basilicata e Puglia esperienze a confronto, occasione di dialogo tra amministratori e direttori generali delle tre Regioni per condividere modelli organizzativi, strategie e strumenti di governo del sistema sanitario.
Nel suo intervento conclusivo, lassessore regionale alla Salute, Politiche per la Persona e PNRR, Cosimo Latronico, ha sottolineato che il confronto tra territori del Sud rappresenta un passaggio necessario per affrontare con responsabilità le sfide comuni, superando una narrazione fondata esclusivamente sulle criticità e costruendo invece un modello sanitario sostenibile, capace di rispondere a contesti caratterizzati da invecchiamento demografico, aree interne estese e dispersione della popolazione.
Per la Basilicata la scelta è chiara: rafforzare la sanità territoriale come strumento di equità e prossimità, superando una logica esclusivamente ospedale-centrica e garantendo una presa in carico che inizi e si sviluppi sul territorio, con continuità assistenziale e integrazione socio-sanitaria. In questa direzione si inserisce lapprovazione del nuovo Piano Regionale Integrato della Salute e dei Servizi alla Persona e alla Comunità 2026-2030, strumento organico che integra sanitario e sociale, supera frammentazioni e definisce obiettivi misurabili collegando la programmazione regionale alle opportunità del PNRR e ai fondi europei. LAssessore ha richiamato lattuazione degli interventi previsti dalla Missione 6, con la realizzazione di Case della Comunità, Ospedali di Comunità, Centrali Operative Territoriali e lo sviluppo della telemedicina e della digitalizzazione dei percorsi assistenziali, evidenziando che non si tratta soltanto di infrastrutture ma di strumenti operativi per garantire presa in carico, riduzione degli accessi impropri e maggiore continuità nelle cure. Centrale anche il rafforzamento del capitale umano attraverso un piano di assunzioni significativo con linserimento progressivo di nuove unità di personale sanitario e amministrativo, indispensabili per sostenere lattuazione del PNRR, garantire il turn over e rafforzare servizi territoriali e ospedalieri, perché investire nelle persone significa garantire qualità, sicurezza e stabilità organizzativa.
Parallelamente sono stati programmati e attuati investimenti per lammodernamento delle grandi apparecchiature e delle dotazioni diagnostiche, con lintroduzione di nuove tecnologie per la diagnostica per immagini, linnovazione dei laboratori e il potenziamento delle reti cliniche, nella consapevolezza che linnovazione rappresenta una condizione necessaria per migliorare appropriatezza, tempi di risposta e qualità delle prestazioni.
Sul fronte della mobilità sanitaria e delle liste dattesa è stato avviato un lavoro strutturato sul potenziamento delle specialità, sullestensione dellofferta e sullattrattività delle strutture regionali, con lobiettivo non soltanto di ridurre la mobilità passiva ma di rafforzare la fiducia dei cittadini nel sistema sanitario lucano.
Ampio spazio è stato dedicato alla prevenzione, con il potenziamento degli screening oncologici mammografico, cervicale e colon-rettale e lintroduzione pionieristica di due nuovi screening gratuiti per prostata e polmone, attraverso lestensione delle fasce di età, il rafforzamento del personale dedicato, limplementazione di sistemi digitali per il monitoraggio delle adesioni e lammodernamento delle apparecchiature, ribadendo che la prevenzione costituisce la prima forma di sostenibilità del sistema sanitario.
In parallelo è stato rafforzato limpegno sulle politiche di welfare e sullintegrazione socio-sanitaria, con misure rivolte alle persone fragili, agli anziani, alle famiglie e alle aree interne, superando la frammentazione tra sanitario e sociale e consolidando una visione integrata della salute. Sul piano della governance, la sottoscrizione e laggiornamento degli Accordi Integrativi Regionali per la specialistica ambulatoriale e la medicina generale hanno rappresentato un passaggio fondamentale dopo anni di stasi, rafforzando lassistenza primaria e rendendo più efficiente lorganizzazione delle prestazioni.
Alle aziende sanitarie è stata richiesta una chiara responsabilizzazione sui risultati, un monitoraggio costante delle performance e unintegrazione effettiva tra ospedale e territorio, in una logica di governancerigorosa e orientata agli esiti. In conclusione, lAssessore ha evidenziato che nel Mezzogiorno la sanità rappresenta anche un presidio di coesione territoriale: rafforzare i servizi significa contrastare lo spopolamento, sostenere le aree interne e garantire pari diritti di accesso, e la Basilicata ha scelto di affrontare questa fase con programmazione stabile, utilizzo pieno delle risorse disponibili, centralità della persona e responsabilità istituzionale, consapevole che la trasformazione richiede continuità amministrativa, collaborazione tra livelli istituzionali e ascolto dei territori, con lobiettivo di consolidare i risultati e garantire stabilità al percorso avviato.
|
archivio
|La Voce della Politica
|7/03/2026 - Grassano: sanità tra analisi e prospettive
Un confronto istituzionale concreto e operativo sulle prospettive della sanità nel Mezzogiorno ha riunito a Grassano rappresentanti di Campania, Basilicata e Puglia nelliniziativa La sanità del Mezzogiorno: analisi e prospettive Campania, Basilicata e Puglia esperienze a...-->continua
|
|
|7/03/2026 - Armando Roseti aderisce a Sinistra Italiana
Sinistra Italiana accoglie con grande soddisfazione l'adesione di Armando Roseti, figura attiva e
riconosciuta nel territorio di Senise e nel sud della Basilicata. Un'adesione che rafforza la presenza
del partito in Basilicata e che rappresenta un segn...-->continua
|
|
|7/03/2026 - 8 MARZO: In Basilicata il gap di genere resta una ferita aperta
L'8 marzo è alle porte, ma qual è la condizione reale delle donne in Italia e, in particolar modo, in Basilicata?
Analizzando i dati del Rendiconto di Genere 2025 redatto dallINPS, alle celebrazioni formali in occasione della Festa della Donna, si affian...-->continua
|
|
|7/03/2026 - Referendum, a Lauria Commissario Pd Basilicata e vicepresidente Senato
Martedì 10 marzo alle ore 18.30, presso il CAS Agnese Scaldaferri di Lauria, si terrà un incontro pubblico promosso dal PD Lauria dal titolo Le ragioni del NO, dedicato al referendum costituzionale in programma il 22 e 23 marzo 2026.
Liniziativa rappr...-->continua
|
|
|7/03/2026 - Confartigianato Basilicata: 1.800 imprese artigiane guidate da donne
In Basilicata le donne rappresentano una componente significativa del tessuto produttivo artigiano. Sono 1.800 le imprese artigiane guidate da donne, pari al 18,6% del totale, su circa 15 mila imprese femminili complessive presenti nella regione. Di queste, 1....-->continua
|
|
|6/03/2026 - Verso il corteo del 14 marzo: nasce il Comitato per il No sociale e si intensificano le iniziative sul territorio
Continuano le iniziative indette a livello locale quale tappa di avvicinamento al corteo nazionale del 14 marzo per il No sociale al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia che deve diventare un NO alle politiche del governo Meloni e che assume...-->continua
|
|
|6/03/2026 - Basilicata. Latronico: Piano sanitario, concretezza e visione
Non è una cornice vuota e non è un esercizio di stile accademico. Il nuovo Piano Sanitario Regionale (PSR) è il frutto di un lungo lavoro di condivisione e visione. Dopo anni di assenza la Basilicata si dota finalmente di uno strumento di programmazione a lung...-->continua
|
|