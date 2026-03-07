-->
|
La voce della Politica
|Confartigianato Basilicata: 1.800 imprese artigiane guidate da donne
7/03/2026
|In Basilicata le donne rappresentano una componente significativa del tessuto produttivo artigiano. Sono 1.800 le imprese artigiane guidate da donne, pari al 18,6% del totale, su circa 15 mila imprese femminili complessive presenti nella regione. Di queste, 1.200 operano in provincia di Potenza e 600 in provincia di Matera.
I dati emergono dallanalisi diffusa da Confartigianato in occasione della Giornata Internazionale della Donna, che traccia un bilancio del mercato del lavoro e dellimprenditoria femminile in Italia.
A livello nazionale, negli ultimi anni le donne hanno dimostrato una forte capacità di tenuta e crescita nel mercato del lavoro. Tra il 2021 e il 2025 loccupazione complessiva è aumentata di 1 milione e 281 mila unità (+5,6%), ma è stata soprattutto la componente femminile a trainare la crescita con 598 mila occupate in più (+6,2%). Anche i dati più recenti confermano la tendenza: a dicembre 2025, nonostante una lieve flessione delloccupazione maschile, si registrano 97 mila lavoratrici in più su base annua (+1,0%).
Nel 2024 il tasso di occupazione femminile tra i 20 e i 64 anni ha raggiunto il 57,4%, con un aumento di 4,2 punti percentuali rispetto al 2021. Nonostante i progressi, il confronto europeo evidenzia ancora un ritardo significativo: lItalia resta allultimo posto nellUnione Europea per quota di donne occupate e presenta un divario di genere di 19,4 punti percentuali rispetto agli uomini.
Sul piano territoriale la crescita è diffusa: nel 2024 18 regioni su 20 hanno raggiunto il massimo storico di occupazione femminile. Tuttavia permane una forte distanza tra Centro-Nord e Mezzogiorno. Se regioni come Valle dAosta e Trentino-Alto Adige superano il 70%, nel Sud i livelli restano più bassi.
Un ruolo centrale in questa dinamica è svolto dallimprenditoria femminile. Alla fine del 2025 le imprese guidate da donne sono 1.302.974, pari al 22,3% del totale, mentre nellartigianato si contano 218.262 imprese femminili, il 17,7% del comparto.
«I dati confermano che le donne sono una componente strutturale e imprescindibile del nostro sistema economico dichiara Rosa Gentile, dirigente regionale di Confartigianato . È un risultato che parla di competenze, determinazione e capacità di innovare. Allo stesso tempo, la recente flessione nel numero delle imprenditrici ci ricorda che non possiamo abbassare la guardia: servono strumenti concreti per sostenere chi fa impresa, favorire la conciliazione tra vita e lavoro e accompagnare le nuove generazioni verso percorsi imprenditoriali».
Alla lettura economica si affianca anche una riflessione sul valore sociale dellimprenditoria femminile, particolarmente evidente nei servizi alla persona, settore nel quale la presenza delle donne è storicamente molto forte.
«Dietro questi numeri ci sono storie di coraggio, professionalità e grande senso di responsabilità aggiunge Gentile . Le imprenditrici artigiane rappresentano un presidio economico e sociale fondamentale, soprattutto nei servizi alla persona, dove il contributo femminile è decisivo. Tuttavia il calo registrato nellultimo anno ci impone di rafforzare le reti di sostegno, investire in formazione e favorire un contesto che renda davvero sostenibile la scelta di fare impresa. L8 marzo non è solo una ricorrenza simbolica, ma un richiamo concreto alla necessità di creare condizioni che permettano alle donne di esprimere pienamente il proprio talento».
Confartigianato ricorda inoltre che lintero sistema associativo ha ottenuto negli ultimi anni la certificazione di parità di genere, riconoscimento che attesta limpegno nelladozione di politiche orientate allequità, alla valorizzazione delle competenze e alla crescita professionale senza discriminazioni. Un percorso che rafforza lazione di rappresentanza e tutela a favore delle imprenditrici e delle lavoratrici.
|
archivio
|La Voce della Politica
|7/03/2026 - 8 MARZO: In Basilicata il gap di genere resta una ferita aperta
L'8 marzo è alle porte, ma qual è la condizione reale delle donne in Italia e, in particolar modo, in Basilicata?
Analizzando i dati del Rendiconto di Genere 2025 redatto dallINPS, alle celebrazioni formali in occasione della Festa della Donna, si affiancano numeri che...-->continua
|
|
|7/03/2026 - Referendum, a Lauria Commissario Pd Basilicata e vicepresidente Senato
Martedì 10 marzo alle ore 18.30, presso il CAS Agnese Scaldaferri di Lauria, si terrà un incontro pubblico promosso dal PD Lauria dal titolo Le ragioni del NO, dedicato al referendum costituzionale in programma il 22 e 23 marzo 2026.
Liniziativa rappr...-->continua
|
|
|7/03/2026 - Confartigianato Basilicata: 1.800 imprese artigiane guidate da donne
In Basilicata le donne rappresentano una componente significativa del tessuto produttivo artigiano. Sono 1.800 le imprese artigiane guidate da donne, pari al 18,6% del totale, su circa 15 mila imprese femminili complessive presenti nella regione. Di queste, 1....-->continua
|
|
|6/03/2026 - Verso il corteo del 14 marzo: nasce il Comitato per il No sociale e si intensificano le iniziative sul territorio
Continuano le iniziative indette a livello locale quale tappa di avvicinamento al corteo nazionale del 14 marzo per il No sociale al referendum costituzionale sulla riforma della giustizia che deve diventare un NO alle politiche del governo Meloni e che assume...-->continua
|
|
|6/03/2026 - Basilicata. Latronico: Piano sanitario, concretezza e visione
Non è una cornice vuota e non è un esercizio di stile accademico. Il nuovo Piano Sanitario Regionale (PSR) è il frutto di un lungo lavoro di condivisione e visione. Dopo anni di assenza la Basilicata si dota finalmente di uno strumento di programmazione a lung...-->continua
|
|
|6/03/2026 - Comuni Montani, Lacorazza: Una battaglia sostenuta con iniziative
È stata pubblicata oggi in Gazzetta Ufficiale la deliberazione del Consiglio dei ministri concernente il 'Regolamento recante i criteri per la classificazione dei comuni montani'. Sul tema ricordiamo che il Consiglio regionale, nella seduta del 18 dicembre de...-->continua
|
|
|6/03/2026 - Chiorazzo e Vizziello (BCC): Impianti fotovoltaici per Acquedotto Lucano mai realizzati e sul bonus idrico solo silenzio
I consiglieri regionali di Basilicata Casa Comune, Angelo Chiorazzo e Gianni Vizziello, annunciano di aver presentato una terza interrogazione urgente al Presidente della Giunta regionale sul progetto degli impianti fotovoltaici destinati ad alimentare Acquedo...-->continua
|
|