In Basilicata le donne rappresentano una componente significativa del tessuto produttivo artigiano. Sono 1.800 le imprese artigiane guidate da donne, pari al 18,6% del totale, su circa 15 mila imprese femminili complessive presenti nella regione. Di queste, 1.200 operano in provincia di Potenza e 600 in provincia di Matera.



I dati emergono dallanalisi diffusa da Confartigianato in occasione della Giornata Internazionale della Donna, che traccia un bilancio del mercato del lavoro e dellimprenditoria femminile in Italia.



A livello nazionale, negli ultimi anni le donne hanno dimostrato una forte capacità di tenuta e crescita nel mercato del lavoro. Tra il 2021 e il 2025 loccupazione complessiva è aumentata di 1 milione e 281 mila unità (+5,6%), ma è stata soprattutto la componente femminile a trainare la crescita con 598 mila occupate in più (+6,2%). Anche i dati più recenti confermano la tendenza: a dicembre 2025, nonostante una lieve flessione delloccupazione maschile, si registrano 97 mila lavoratrici in più su base annua (+1,0%).



Nel 2024 il tasso di occupazione femminile tra i 20 e i 64 anni ha raggiunto il 57,4%, con un aumento di 4,2 punti percentuali rispetto al 2021. Nonostante i progressi, il confronto europeo evidenzia ancora un ritardo significativo: lItalia resta allultimo posto nellUnione Europea per quota di donne occupate e presenta un divario di genere di 19,4 punti percentuali rispetto agli uomini.



Sul piano territoriale la crescita è diffusa: nel 2024 18 regioni su 20 hanno raggiunto il massimo storico di occupazione femminile. Tuttavia permane una forte distanza tra Centro-Nord e Mezzogiorno. Se regioni come Valle dAosta e Trentino-Alto Adige superano il 70%, nel Sud i livelli restano più bassi.



Un ruolo centrale in questa dinamica è svolto dallimprenditoria femminile. Alla fine del 2025 le imprese guidate da donne sono 1.302.974, pari al 22,3% del totale, mentre nellartigianato si contano 218.262 imprese femminili, il 17,7% del comparto.



«I dati confermano che le donne sono una componente strutturale e imprescindibile del nostro sistema economico  dichiara Rosa Gentile, dirigente regionale di Confartigianato . È un risultato che parla di competenze, determinazione e capacità di innovare. Allo stesso tempo, la recente flessione nel numero delle imprenditrici ci ricorda che non possiamo abbassare la guardia: servono strumenti concreti per sostenere chi fa impresa, favorire la conciliazione tra vita e lavoro e accompagnare le nuove generazioni verso percorsi imprenditoriali».



Alla lettura economica si affianca anche una riflessione sul valore sociale dellimprenditoria femminile, particolarmente evidente nei servizi alla persona, settore nel quale la presenza delle donne è storicamente molto forte.



«Dietro questi numeri ci sono storie di coraggio, professionalità e grande senso di responsabilità  aggiunge Gentile . Le imprenditrici artigiane rappresentano un presidio economico e sociale fondamentale, soprattutto nei servizi alla persona, dove il contributo femminile è decisivo. Tuttavia il calo registrato nellultimo anno ci impone di rafforzare le reti di sostegno, investire in formazione e favorire un contesto che renda davvero sostenibile la scelta di fare impresa. L8 marzo non è solo una ricorrenza simbolica, ma un richiamo concreto alla necessità di creare condizioni che permettano alle donne di esprimere pienamente il proprio talento».



Confartigianato ricorda inoltre che lintero sistema associativo ha ottenuto negli ultimi anni la certificazione di parità di genere, riconoscimento che attesta limpegno nelladozione di politiche orientate allequità, alla valorizzazione delle competenze e alla crescita professionale senza discriminazioni. Un percorso che rafforza lazione di rappresentanza e tutela a favore delle imprenditrici e delle lavoratrici.