6/03/2026
|In Veneto si è già tenuta la convention con la cerimonia ufficiale di apertura del biennio Conegliano Valdobbiadene Città Italiana del Vino 2026-2027, riconoscimento promosso dallAssociazione Nazionale Città del Vino e condiviso con il territorio del Vulture. Ricordiamo che la Regione Veneto ha già messo a disposizione del programma 21 milioni di euro per le due annualità. In Basilicata, invece, siamo indietro e i sindaci hanno deciso di autotassarsi per duemila euro a testa per poter dare il via alla loro convention, perché la Regione Basilicata non ha ancora messo a disposizione le risorse necessarie, Lo dichiara il capogruppo di Avs-Psi-LBp in Consiglio regionale, Antonio Bochicchio.
Oggi i quattordici sindaci di Rionero in Vulture, Melfi, Ginestra, Barile, Ripacandida, Rapolla, Genzano di Lucania, Atella, Acerenza, Palazzo San Gervasio, Lavello, Forenza, Venosa, Maschito prosegue Bochicchio tornano a confrontarsi su questi aspetti e sul calendario degli eventi da organizzare. A questo punto è necessario che lassessore competente, Carmine Cicala, e il governo regionale mettano il territorio nelle condizioni di esprimersi al meglio, ma senza fondi non si possono assumere impegni precisi. Ricordiamo che i primi cittadini dei Comuni hanno chiesto almeno un milione di euro per il biennio in cui il Vulture sarà protagonista di questo importante riconoscimento, che da opportunità non può trasformarsi in unoccasione sprecata. Cicala ha parlato di un sostegno economico adeguato a uniniziativa che rappresenta unimportante opportunità di crescita per lintero territorio regionale, ma al momento i Sindaci hanno dovuto attingere ai propri bilanci, perché trasferimenti regionali non se ne sono visti.
Alla Regione chiediamo unaccelerazione immediata conclude Bochicchio perché in questa fase è indispensabile sostenere concretamente amministratori, imprese lucane e lintero territorio, mettendo in campo risorse reali che consentano di costruire una programmazione efficace. Il titolo di Vulture Città del Vino è stato accolto con grande entusiasmo, ma proprio per questo è necessario passare rapidamente dalle parole ai fatti, evitando che unoccasione così rilevante venga indebolita da ritardi o mancanza di attenzione.
archivio
|La Voce della Politica
|6/03/2026 - Latronico: Fare rete sui territori per contrastare le violenze contro le donne'
Si è svolta nel pomeriggio di oggi, a Pietragalla, la presentazione del progetto ALBa, iniziativa territoriale dedicata alla prevenzione e al contrasto della violenza di genere nellambito socio-territoriale dellAlto Basento. Allincontro, ospitato nella sala consiliare d...-->continua
|6/03/2026 - ANCI Basilicata Contro la violenza sulle donne: mai bandiera bianca
Si terrà il prossimo 10 marzo alle ore 10:30, presso la Sala A del Consiglio regionale della Basilicata, liniziativa di sensibilizzazione sul contrasto alla violenza maschile contro le donne promossa da ANCI Basilicata, congiuntamente alla Consigliera di pari...-->continua
|6/03/2026 - Basilicata. Martedì 10 marzo seduta del Consiglio regionale
Il Consiglio regionale della Basilicata è convocato, in seduta ordinaria, martedì 10 marzo 2026 alle ore 15.00, nellaula Dinardo, sita al piano terra del Palazzo della Giunta regionale, in via Verrastro n. 4.
Primo punto allordine del giorno, la dis...-->continua
|5/03/2026 - Cicala: cordoglio per morte agricoltore a Filiano
La tragica scomparsa di Leonardo Guglielmi, agricoltore di Filiano, colpisce profondamente tutta la comunità lucana. A nome mio personale e dellAssessorato alle Politiche Agricole della Regione Basilicata esprimo il più sincero cordoglio e la vicinanza alla ...-->continua
|5/03/2026 - Azienda Sanitaria Locale di Matera (ASM): PDTA senologico garantisce presa in carico e continuità delle cure
Per quanto attiene all'ambito della senologia, il Coordinamento Centrale della Rete Oncologica di Basilicata (ROB) ha prodotto uno specifico Percorso diagnostico terapeutico assistenziale per il cancro della mammella (PDTA), definendo lintero percorso di pres...-->continua
|5/03/2026 - Storica elezione per la Basilicata: Giuseppe Palo entra nel Consiglio Nazionale degli Assistenti Sociali
Un bella notizia per la comunità professionale della Basilicata segna lavvio del nuovo mandato del Consiglio Nazionale dellOrdine degli Assistenti Sociali. Con la proclamazione ufficiale degli eletti per il periodo 2026-2031, Giuseppe Palo entra per la prima...-->continua
