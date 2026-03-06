In Veneto si è già tenuta la convention con la cerimonia ufficiale di apertura del biennio Conegliano Valdobbiadene Città Italiana del Vino 2026-2027, riconoscimento promosso dallAssociazione Nazionale Città del Vino e condiviso con il territorio del Vulture. Ricordiamo che la Regione Veneto ha già messo a disposizione del programma 21 milioni di euro per le due annualità. In Basilicata, invece, siamo indietro e i sindaci hanno deciso di autotassarsi per duemila euro a testa per poter dare il via alla loro convention, perché la Regione Basilicata non ha ancora messo a disposizione le risorse necessarie, Lo dichiara il capogruppo di Avs-Psi-LBp in Consiglio regionale, Antonio Bochicchio.



Oggi i quattordici sindaci di Rionero in Vulture, Melfi, Ginestra, Barile, Ripacandida, Rapolla, Genzano di Lucania, Atella, Acerenza, Palazzo San Gervasio, Lavello, Forenza, Venosa, Maschito  prosegue Bochicchio  tornano a confrontarsi su questi aspetti e sul calendario degli eventi da organizzare. A questo punto è necessario che lassessore competente, Carmine Cicala, e il governo regionale mettano il territorio nelle condizioni di esprimersi al meglio, ma senza fondi non si possono assumere impegni precisi. Ricordiamo che i primi cittadini dei Comuni hanno chiesto almeno un milione di euro per il biennio in cui il Vulture sarà protagonista di questo importante riconoscimento, che da opportunità non può trasformarsi in unoccasione sprecata. Cicala ha parlato di un sostegno economico adeguato a uniniziativa che rappresenta unimportante opportunità di crescita per lintero territorio regionale, ma al momento i Sindaci hanno dovuto attingere ai propri bilanci, perché trasferimenti regionali non se ne sono visti.



Alla Regione chiediamo unaccelerazione immediata  conclude Bochicchio  perché in questa fase è indispensabile sostenere concretamente amministratori, imprese lucane e lintero territorio, mettendo in campo risorse reali che consentano di costruire una programmazione efficace. Il titolo di Vulture Città del Vino è stato accolto con grande entusiasmo, ma proprio per questo è necessario passare rapidamente dalle parole ai fatti, evitando che unoccasione così rilevante venga indebolita da ritardi o mancanza di attenzione.













