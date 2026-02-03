In merito ai recenti articoli pubblicati dai mass media regionali e nazionali (nel nostro caso comunicati stampa o note inviate dai sindaci interessati, ndr) , inerenti il Primato dellaltalena gigante più alta dEuropa, da realizzare a Vietri di Potenza e a Baragiano, Antonio Alvino, Amministratore Unico della Sviluppo Basilicata Nord-Occidentale, Soggetto Responsabile dellattuazione del Progetto Pilota Basilicata Paesaggio Umano e Sostenibile  Identità e Reti di Integrazione della Basilicata Nord-Occidentale, approvato con decreto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sente il dovere di interporsi nella dialettica avviatasi tra i due Comuni a supporto delle reciproche legittime rivendicazioni.

Lallora Ministero dello Sviluppo Economico nel 2021 pubblicò un bando rivolto ai Soggetti Responsabili dei Patti Territoriali ancora attivi e virtuosi per la candidatura (scadenza 15 febbraio 2022) di Progetti Pilota inerenti la valorizzazione delle risorse naturali, culturali e del turismo sostenibile: valorizzazione dei siti turistici, culturali e storici, in unottica di sostenibilità ambientale e di miglioramento dellaccessibilità a tali siti, fisica e virtuale, attraverso il finanziamento di strutture ricettive ecosostenibili, progetti di promozione e comunicazione e progetti volti a favorire la fruizione delle risorse anche attraverso lutilizzo di tecnologie ICT (es droni, materiale divulgativo, siti web), sistemi di mobilità sostenibile condivisa.







I Comuni e le imprese dellarea del Patto Territoriale Basilicata nord-Occidentale, furono invitati dallamministratore Antonio Alvino a proporre idee progettuali da inserire in un unico progetto pilota composto da singoli interventi pubblici e interventi imprenditoriali tra loro coerenti e conformi alle tematiche predefinite.







I Comuni di Baragiano e di Vietri di Potenza, come altri 12 Comuni dellarea del Patto Territoriale (Marmo Platano, Melandro e Vulture) e circa 30 imprese private, presentarono distintamente le proprie proposte. Le idee progettuali dei singoli Comuni e delle singole imprese, dimostratesi coerenti con gli obiettivi del Patto, furono valutate positivamente ed inserite nel Progetto Pilota proposto dal Soggetto Responsabile. Fu finanziato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy.







Spiccano, tra gli altri, gli interventi dei Comuni di Baragiano e di Vietri di Potenza finanziati ciascuno per  400.000,00 e riguardano: la valorizzazione dei siti culturali ArcheoParco e ArcheoLab (Baragiano) e la rivalutazione naturalistica ambientale finalizzata allo sport ed al turismo dellarea Belvedere Monte Rotonda (Vietri di Potenza).







Entrambi i progetti, oltre al miglioramento delle condizioni di accessibilità e di fruibilità dei siti, prevedono la singolare godibilità degli stessi attraverso strutture ed equipaggiamenti alternativi che oltre al brivido permettono una visualità ad ampio raggio delle risorse che si intende valorizzare e promuovere. Laltalena gigante di Baragiano concederà una vista mozzafiato sullintero parco, una vista unica sullarcheoparco e sul territorio circostante che caratterizzano il luogo.







Laltalena gigante di Vietri di Potenza, posta sul monte Rotonda, a circa 1200 metri di altezza, offrirà altrettante emozioni immediate, attirando lattenzione su grandi distanze sino ad intercettare il golfo di Salerno.







I due interventi non si contrappongono e non si ostacolano, sono perfettamente coerenti con lobiettivo di sviluppo dellintera area del Patto Territoriale e, connettendosi tra di loro, si caratterizzeranno quali attrattori trainanti nel circuito delle risorse ambientali e culturali dei 14 Comuni del Progetto Pilota della Basilicata Nord-Occidentale.



Guardano in due diverse direzioni (Campania e valle del Marmo/Vulture) ma uniti dal medesimo obiettivo: promuovere il territorio con azioni di rete sinergiche e condivise.



I DUE PROGETTI, VIETRI DI POTENZA E BARAGIANO:







