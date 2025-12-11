-->

Onore e orgoglio per Francavilla: Antonio Fittipaldi nuovo comandante della stradale di Policoro

11/12/2025

A nome del circolo Fratelli dItalia di Francavilla sul Sinni desidero esprimere allIspettore ANTONIO FITTIPALDI le più vive congratulazioni e gli auguri di buon lavoro per la prestigiosa nomina a Comandante del Distaccamento di Polizia Stradale di Policoro che rappresenta il giusto coronamento di una radiosa carriera e premia in maniera encomiabile un onesto servitore dello Stato che, nel corso della sua intensa carriera, ha sempre dimostrato dedizione al lavoro, alto senso di responsabilità ed elevata competenza in ogni reparto a cui è stato assegnato.
Il Comandante Fittipaldi, con lassunzione di questo incarico così importante non solo dà lustro alla comunità francavillese, ma rende grande soddisfazione alla sua famiglia e, in particolare, al suo caro padre Vincenzo (già Sovrintendente capo della Polizia di Stato presso il Distaccamento di Lagonegro) da cui, sin da ragazzo, ha ricevuto i fondamentali insegnamenti del mestiere ed i sani princìpi di vita che lo hanno proiettato verso traguardi sempre più ambiziosi.
Siamo sicuri che Antonio, grazie allesperienza accumulata nel corso della sua carriera, saprà svolgere nel migliore dei modi lautorevole e gravoso incarico che lo vedrà impegnato ad operare in unimportante realtà territoriale (che già conosce molto bene per avervi svolto, in precedenza, il ruolo di vice Comandante) ed a garantire il massimo rispetto della legalità a tutela dei cittadini e dei numerosi operatori agricoli e commerciali.

Vincenzo Viceconte
COORDINATORE
di Fratelli dItalia di Francavilla sul Sinni



