La voce della Politica
|Uil e Uiltec: una piattaforma organica per il futuro energetico e industriale della Basilicata
11/12/2025
|La UIL e la UILTEC hanno presentato oggi, nel Consiglio regionale dellorganizzazione di categoria dei lavoratori dei comparti energia e acqua, alla presenza della Segretaria nazionale Uiltec Daniela Piras, una piattaforma organica per il futuro energetico e industriale della Basilicata. Al centro della proposta:
listituzione di un Fondo Sovrano di Sviluppo regionale alimentato in modo stabile da una quota delle royalty;
la destinazione vincolata delle risorse a investimenti non-oil nei settori dellenergia rinnovabile, del digitale, della manifattura verde, dellagricoltura di qualità e del turismo sostenibile;
un piano di transizione territoriale per le aree coinvolte dalla riduzione dellattività estrattiva;
misure per la riduzione dei costi energetici a favore delle imprese, incluse Stellantis e la grande industria, per aumentarne la competitività.
Tortorelli: Prima delle nuove trivelle serve trasparenza totale. E ora si investa nel non-oil
«È passato più di un mese dalla decisione del Governo di autorizzare dieci nuove concessioni petrolifere dichiara il Segretario regionale UIL, Vincenzo Tortorelli ma è stata completamente ignorata la nostra richiesta di aprire un confronto vero e trasparente sul modello energetico e territoriale della Basilicata.
Ogni scelta sulle estrazioni deve essere preceduta da un monitoraggio completo degli impatti sociali, occupazionali e ambientali, dopo oltre ventanni di attività nella Val dAgri e a Tempa Rossa. Non basta dire sì alle trivelle per ritenere assolto il compito del Governo.»
Tortorelli sottolinea inoltre che: «È arrivato il momento e non è più rinviabile di affrontare con serietà il tema degli investimenti non-oil in Basilicata. Senza una diversificazione vera resteremo prigionieri di un modello economico a rendita, fragile e incapace di garantire sviluppo stabile e lavoro di qualità. Il Fondo Sovrano regionale è lo strumento per trasformare le royalties in futuro, non in spesa corrente».
Idrogeno e biomasse: due pilastri della nuova strategia energetica
La UIL propone di mettere al centro due direttrici innovative:
lo sviluppo dellidrogeno, in particolare nelle aree industriali e nei trasporti logistici, come leva di competitività e decarbonizzazione;
la valorizzazione sostenibile della filiera delle biomasse e del legno, con sistemi energetici basati su raffrescamento/riscaldamento naturale e produzione locale di energia pulita.
La Basilicata, regione con una delle maggiori estensioni forestali dItalia, può diventare un modello nazionale nella bioenergia, generando lavoro locale, manutenzione attiva del patrimonio boschivo e riduzione della dipendenza energetica.
Comuni, protocolli e No-Oil: Serve una verifica rigorosa
La UIL annuncia iniziative territoriali di confronto con i Comuni dei comprensori petroliferi in continuità con il percorso On The Way 131 e con le associazioni civiche.
Tortorelli aggiunge: «Occorre rimettere al centro gli impegni occupazionali e di sviluppo previsti dai protocolli con le compagnie, verificare i cambi di appalto e rilanciare con serietà i programmi No-Oil, molti dei quali, come il progetto CED sui droni a Stigliano, sono fermi da anni. La Basilicata può diventare un laboratorio nazionale della transizione giusta, dove il valore del petrolio finanzia la nuova economia e non la dipendenza.»
La UIL ribadisce che la Basilicata si trova davanti a un bivio storico: «Dobbiamo scegliere se continuare a subire un modello o costruire una nuova stagione di sviluppo sostenibile, innovazione e lavoro stabile. La UIL cè conclude Tortorelli con una visione, con proposte concrete e con il suo impegno quotidiano accanto ai lavoratori e alle comunità della Basilicata.
Sui problemi dellacqua chi punta decisamente il dito contro Acque del Sud è Giuseppe Martino, segretario regionale Uiltec. Come Uiltec dice Martino abbiamo sempre sostenuto che le cause della situazione di emergenza idrica non vanno individuate solo nei cambiamenti climatici ma soprattutto nello stato di manutenzione delle dighe e degli impianti di collegamento che provoca lo spreco scandaloso di acqua in una situazione come questa segnata ancora dallemergenza idrica che qualcuno in Regione vorrebbe cancellare con un colpo di spugna. Ci sono responsabilità dirette degli enti che si occupano della governance dellacqua lucana. Su tutti Acque del Sud che da un anno e mezzo non è in grado di presentare un piano industriale e continua ad avere non corrette relazioni sindacali. Registriamo un passo indietro da parte del management di Acque del Sud. Su questo dice Martino la Regione deve battere un colpo chiedendo conto ad Acque del Sud del proprio operato e soprattutto rivendicando il ruolo di programmazione che le spetta, facendosi promotrice di un Tavolo con Regione Puglia, Acque del Sud, Al, Acquedotto Pugliese. Infine sostiene: la nomina di Luigi Cerciello Renna a direttore generale di Acquedotto Lucano ha avviato una prima fase di relazioni sindacali che, auspichiamo, possa segnare una svolta nella riorganizzazione aziendale che da tempo sollecitiamo. Il 15 dicembre prossimo il direttore ci ha riconvocati e siamo fiduciosi che si possa instaurare un buon clima di relazioni sindacali entrando nel merito delle questioni più importanti. Sia sullacqua che sul processo di estrazione idrocarburi Uitec si batte per dare nuove prospettive a lavoratori e tutelare i cittadini in servizi essenziali come quelli energetici ed idrici.
Lavvio della fase congressuale dellUiltec in tutte le regioni è loccasione per guardare indietro a quanto è stato fatto con la crescita organizzativa e di consensi tra i lavoratori e per guardare al futuro dellorganizzazione e rispondere sempre meglio alle esigenze dei lavoratori nellattuazione del progetto di sindacato delle persone. In Basilicata la Uiltec chiude il tesseramento 2025 con un buon risultato di iscritti e di Rsu.
