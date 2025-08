L’Ordine degli Psicologi della Basilicata trasmetterà oggi ai Consiglieri regionali Piero Lacorazza e Nicola Morea – promotori della proposta – il documento con le proprie osservazioni alla PDL “Istituzione del Servizio di Psicologia di base e di comunità”.



La proposta, attualmente all’esame preliminare, intende istituire in Basilicata un servizio psicologico territoriale integrato nei contesti di vita quotidiana e in raccordo con i servizi sanitari, sociali, educativi e comunitari, con l’obiettivo di promuovere la salute mentale e il benessere delle persone e delle comunità.



Lo scorso 10 luglio, la Presidente dell’Ordine, dott.ssa Caterina Cerbino, è stata audita dalla IV Commissione Consiliare Permanente per un primo confronto istituzionale. A seguito dell’incontro, i Consiglieri promotori hanno trasmesso la bozza del testo normativo, avviando un percorso di confronto tecnico e di condivisione istituzionale.



Il Consiglio dell’Ordine ha quindi elaborato un contributo articolato, con osservazioni e proposte migliorative su aspetti normativi, organizzativi e deontologici, con l’obiettivo di rafforzare l’impianto della proposta e garantirne una reale efficacia nei territori.



Accogliamo con convinzione questa proposta di legge – dichiara la Presidente Caterina Cerbino – perché rappresenta un passo concreto verso un nuovo modello di benessere psicologico: più vicino alle persone, radicato nei territori, attento alla prevenzione e libero da stigma. L’integrazione del servizio all’interno delle Case della Comunità rappresenta un’occasione preziosa per rafforzare la rete di prossimità e rendere la salute psicologica una componente essenziale dell’assistenza territoriale. Valorizziamo in modo particolare il metodo di lavoro scelto dai promotori, fondato sul dialogo e sul coinvolgimento diretto delle professioni. È un segnale importante di riconoscimento del ruolo che l’Ordine può e deve avere nella costruzione delle politiche pubbliche. Continueremo a lavorare con spirito costruttivo per contribuire, anche nelle fasi attuative, alla nascita di un servizio stabile, accessibile e capace di rispondere davvero ai bisogni psicologici delle persone e delle comunità.”



L’Ordine conferma la piena disponibilità a collaborare con il Consiglio Regionale e con la Giunta per accompagnare, con responsabilità e competenza, le successive fasi di definizione e attuazione della legge, nella convinzione che una governance partecipata sia la condizione essenziale per costruire un servizio innovativo, efficace e realmente vicino ai cittadini lucani.