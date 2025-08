Apprendiamo con grande soddisfazione il provvedimento dell’ASP Basilicata che ripristina il Punto Territoriale di distribuzione dei Farmaci a partire dal 6 agosto prossimo presso il Poliambulatorio ASP di Lagonegro.

Il servizio avrà cadenza settimanale nel giorno del mercoledì con orario di accesso per l’utenza dalle ore 9,00 alle 13,00.

Come noto, il sito nei mesi scorsi era stato oggetto di furto, determinando l’interruzione della distribuzione dei farmaci in loco. Ciononostante, grazie ad una fitta e proficua interlocuzione tra il Comune di Lagonegro, l’ASP e l’Assessorato alla Sanità della Regione Basilicata, il servizio sarà ripristinato garantendo un servizio sanitario fondamentale per la comunità.

Ringraziamo per il lavoro profuso e per la fattiva collaborazione il Dottor Luigi D’Angola Direttore Sanitario ASP Basilicata e l’Assessore Regionale alla Sanità On. Cosimo Latronico.



L'Assessore alla Salute del Comune di Lagonegro - Emidio Franchino

Il Sindaco - Salvatore Falabella