La Garante per le persone con disabilità, Marika Padula, e la Garante delle vittime di reato e delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, per il diritto alla salute e degli anziani, Tiziana Silletti, hanno incontrato il presidente dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati Matera (AIGA) e coordinatore regionale dei giovani avvocati, Walter Viceconte, accompagnato da una delegazione dell’associazione.



L’incontro si è svolto oggi nella sala “Ester Scardaccione” del Palazzo del Consiglio regionale ed è stato finalizzato ad avviare una collaborazione con tutte le figure di Garanzia recentemente insediate.



"Oggi – ha dichiarato la Garante per le persone con disabilità, Marika Padula – ho avuto il piacere di incontrare i rappresentanti di AIGA Basilicata per un confronto aperto e costruttivo su possibili protocolli d’intesa e future collaborazioni. È stato un momento importante di dialogo interistituzionale, orientato alla promozione dei diritti delle persone con disabilità e al rafforzamento della cultura dell’inclusione anche nell’ambito giuridico. Abbiamo condiviso l’importanza di un approccio attento e competente alle tematiche legate alla disabilità, con l’obiettivo di rimuovere ostacoli, garantire pari opportunità e rendere effettivo il diritto all’accessibilità – non solo fisica, ma anche sociale, culturale e professionale. Lavorare insieme per costruire percorsi condivisi – ha concluso Padula – rappresenta un passo fondamentale per assicurare una giustizia davvero inclusiva e vicina a tutte le cittadine e i cittadini, senza distinzione".



Soddisfazione è stata espressa anche dalla Garante Tiziana Silletti: "È necessario avviare in tempi brevi questa collaborazione, da formalizzare in un protocollo, per offrire un supporto concreto ai detenuti, alle vittime di reato e alle loro famiglie con figli minori che non possono affrontare le spese legali, garantendo i loro diritti e rispondendo alle loro necessità. Ugualmente, è doveroso tutelare i diritti anche in ambito sanitario e per le persone anziane. I giovani avvocati dell’AIGA ci hanno proposto di avviare questa collaborazione, che abbiamo accolto con grande apertura, mettendo a disposizione la loro professionalità e competenza a supporto di questioni di grande sensibilità sociale che accomunano il nostro lavoro".