"I recenti fatti di cronaca avvenuti a Potenza, alcuni dei quali particolarmente inquietanti, non possono più essere considerati episodi isolati. Al contrario sono il sintomo evidente di un problema strutturale che sta crescendo e che alimenta un clima di insicurezza sempre più diffuso tra i cittadini. Desidero esprimere pubblicamente il mio pieno sostegno e la mia gratitudine alle Forze dell’Ordine, che ogni giorno, spesso in silenzio e con grande sacrificio, garantiscono la sicurezza del territorio. Sono i nostri angeli custodi. Ma è altrettanto evidente che il loro impegno, se non supportato da adeguati mezzi e risorse, rischia di non essere sufficiente.È necessario rafforzare gli organici e potenziare i presidi di sicurezza, anche attraverso un coordinamento più stretto tra le istituzioni locali e nazionali. La sicurezza non è barattabile, non è una questione secondaria: è un diritto dei cittadini e un dovere delle istituzioni garantirla. Come Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia, intendo farmi parte attiva presso tutti gli organi competenti – dalla Prefettura al Ministero dell’Interno – affinché possa essere elaborato un piano straordinario per la sicurezza del capoluogo lucano. Chiederò, nel limite delle funzioni, che la questione possa essere affrontata anche in Consiglio Regionale, perché non possiamo più permettere che questa escalation passi sotto silenzio. È il momento di agire, con decisione e responsabilità. La politica, quella seria e credibile, ha il dovere di ascoltare il grido di allarme dei cittadini e di intervenire. Potenza merita sicurezza, serenità e rispetto".

Così in una nota Alessandro Galella, Consigliere Regionale di Fratelli d’Italia