Prende il via domani, 25 aprile, a Rotonda la due giorni Orti, Viaggi e Tradizioni, iniziativa organizzata dal Comune capofila del progetto Sentieri del Benessere, con lobiettivo di valorizzare il territorio attraverso esperienze autentiche rivolte a visitatori e comunità locali.



Il programma si apre alle ore 21:00 presso il Cine-Teatro Selene con lo spettacolo Cunti di casa di Egidia Bruno, un racconto scenico che intreccia memoria e identità. A seguire, il talk Restanza e tradizioni, condotto da Silvestro Maradei.



Domenica 26 aprile, a partire dalle ore 10:00, le attività si sposteranno presso il Museo Geo-Paleontologico e Archeologico (MUGEPA). Dopo la colazione, la giornata si aprirà con Viaggio intorno al pomodoro, laboratorio e lettura dedicati a bambini e ragazzi dai 3 anni, incentrati sui temi della stagionalità e dellalimentazione consapevole. In parallelo, nella sala conferenze del museo, si terrà la presentazione del libro Viaggio intorno al pomodoro, rivolta a un pubblico adulto. Interverranno Ilario Giuliano, fondatore della casa editrice Coccole Books, e la nutrizionista Miriana Paladino, con un approfondimento sul ruolo del cibo nei corretti stili di vita. Modera ancora Silvestro Maradei.



Sentieri del Benessere è un progetto di rigenerazione urbana e sociale sostenuto dalla Regione Basilicata, che coinvolge i comuni di Rotonda, Nova Siri, Latronico, Chiaromonte e San Severino Lucano. Liniziativa mira a promuovere il benessere delle comunità attraverso percorsi che uniscono natura, cultura e gastronomia, collegando le aree interne alla costa e valorizzando il territorio tra Pollino e Ionio.