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Premiati a Potenza da Ente Pro Loco Basilicata i vincitori regionali del concorso nazionale Eplibriamoci

23/04/2026

In occasione della Giornata mondiale Unesco del Libro e del Diritto d'Autore, l'Ente Pro Loco Basilicata ha premiato i giovani studenti lucani che hanno partecipato al Concorso nazionale Eplibriamoci indetto da Ente Pro Loco Italiane con il patrocinio della Commissione Nazionale Italiana per l'Unesco. Alla cerimonia regionale di premiazione che si è svolta a Potenza presso l'Auditorium Casa Bcc Basilicata sono intervenuti Maria Rosaria Costa vice direttrice vicaria della Bcc Basilicata, Rocco Franciosa, presidente Ente Pro Loco Basilicata Aps, Gerardo Larocca, presidente Anci Basilicata, Nino Cutro, presidente associazione Il cielo nella stanza, Maria Teresa Romeo, vice presidente Ente Pro Loco Basilicata Aps, Assunta Mitidieri, presidente Corecom Basilicata e Mario Polese, consigliere della Regione Basilicata. I vincitori regionali del Concorso nazionale Eplibriamoci edizione 2026 sul tema "Lotta al Bullismo e Cyberbullismo" sono Salvatore Calabrese dell'Istituto Comprensivo "Ferrara - Marottoli" di Melfi per la sezione Under 14 e per la sezione Opera Inedita Francesca Caputo di San Chirico Raparo che concorerrano per la premiazione finale in programma il 7 maggio prossimo a Roma presso il Senato della Repubblica. Mentre Miriana Di Stasi dell'Istituto Comprensivo "Pitagora" di Bernalda è la vincitrice della sezione scuola elementare. Nel corso della cerimonia di premiazione promossa da Ente Pro Loco Basilicata con il sostegno del fondo etico della Bcc Basilicata ed il patrocinio di Regione Basilicata, Apt Basilicata, Corecom Basilicata e Anci Basilicata è stata presentata l'opera "Libertà" dedicata al tema annuale del Concorso nazionale Eplibriamoci realizzata da Maria Teresa Romeo in arte Oemor che ringraziamo per la preziosa collaborazione. Il Presidente regionale Ente Pro Loco Basilicata Rocco Franciosa nel suo intervento ha ringraziato i dirigenti scolastici e gli insegnanti degli istituti scolastici lucani per la partecipazione ed ha rivolto un plauso a tutti gli studenti che hanno realizzato gli elaborati ed in particolare ai vincitori che hanno egregiamente centrato la tematica offrendo importanti spunti di riflessione. La partecipazione delle istituzioni, del mondo della scuola e del terzo settore, unitamente al sostegno della Bcc Basilicata - ha concluso il presidente Franciosa - rappresenta la via da seguire per lavorare sinergicamente offrendo un contributo a debellare il fenomeno del bullismo e del cyberbullismo, anche nelle nostre comunitá, attraverso iniziative di sensibilizzazione come quella promossa dalla Rete Epli. Ai partecipanti ed ai vincitori sono giunti i complimenti dei relatori Maria Rosaria Costa vice direttrice vicaria della Bcc Basilicata, Gerardo Larocca, presidente Anci Basilicata, Nino Cutro, presidente associazione Il cielo nella stanza, Assunta Mitidieri, presidente Corecom Basilicata e Mario Polese, consigliere della Regione Basilicata, primo firmatario della legge regionale n 43 del 2018 (Disciplina degli interventi regionali in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo), il quale ha dichiarato "con i loro elaborati gli studenti hanno dato sostanza ai commi della legge, dimostrando che la Basilicata non è solo una terra di tradizioni antiche, ma un laboratorio di modernità civile".



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