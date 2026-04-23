Proseguono le visite istituzionali del Potenza Calcio dopo la conquista della Coppa Italia Regionale Trenitalia.

Il club rossoblù ha fatto tappa presso lAgenzia di Promozione Territoriale della Basilicata, partner presente sulla felpa ufficiale indossata dalla squadra guidata da mister De Giorgio in occasione della doppia finale contro il Latina.

Allincontro con la Direttrice APT Margherita Sarli hanno preso parte il Presidente del Potenza Calcio Donato Macchia, il difensore Yuri Rocchetti, il centrocampista Bilal Erradi e lattaccante Luca Mazzeo.

Abbiamo fortemente voluto il logo dellAPT sulla nostra felpa, consapevoli dellimportanza di promuovere a livello nazionale non solo il brand Potenza Calcio, ma anche i valori della nostra regione. È quanto ha dichiarato il Presidente Donato Macchia che ha aggiunto: "Ringrazio la Direttrice Sarli per lospitalità e per aver condiviso con noi questo percorso. La vittoria della Coppa Italia Regionale Trenitalia è stato un bellissimo momento di promozione per il club e per lintero territorio".

