LArcivescovo Davide Carbonaro in visita presso gli istituti scolastici di Tramutola S.E. Mons. Davide Carbonaro, Arcivescovo Metropolita dellArcidiocesi di PotenzaMuro LucanoMarsico Nuovo, ha visitato gli istituti scolastici di Tramutola dedicando due giornate agli studenti. La prima giornata ha visto il coinvolgimento degli alunni dellIstituto Comprensivo G. Racioppi (infanzia, primaria e secondaria). Mons. Carbonaro ha invitato i bambini a sognare in grande e a coltivare i valori dellempatia e del rispetto verso il prossimo, raccontando la propria esperienza personale di chi, seguendo la vocazione, ha realizzato il sogno di viaggiare e conoscere il mondo. Attraverso i viaggi si scopre che bambini e persone di culture diverse condividono gli stessi desideri e la stessa gioia. LArcivescovo ha sottolineato che la Chiesa è universale, aperta a tutti i popoli, e che la vera ricchezza nasce dallincontro tra le culture. Il messaggio trasmesso ai bambini durante la visita è stato quello della pace, intesa non come semplice assenza di conflitto, ma come valore profondo incarnato in Gesù. Infine, ha rivolto un invito a compiere un viaggio nel cuore, sviluppando empatia verso i bambini meno fortunati, soprattutto quelli che vivono situazioni difficili come la guerra: «Bambini, coltivate sempre solidarietà e amore», ha detto Monsignor Carbonaro. Gli incontri con gli studenti della comunità sono proseguiti il giorno successivo presso lIstituto Professionale di Industria e Artigianato con sede a Tramutola. LArcivescovo ha visitato i laboratori e gli spazi in cui i ragazzi mettono in pratica le competenze acquisite nel percorso formativo. «Voglio portarvi il saluto di una persona che ha a cuore la gioventù del mondo intero: Papa Leone. Ho incontrato il Pontefice mercoledì scorso e gli ho detto: Santità, le porto il saluto di tutti i ragazzi e le ragazze della Basilicata. Lui ha sorriso e mi ha chiesto di ricambiare il saluto, invitando tutti i giovani a pregare e a riflettere su come essere attenti al dono della pace. Queste sono le parole che Papa Leone mi ha affidato e che sto riportando nelle scuole dove incontro i giovani come voi. Penso sia fondamentale avere uno sguardo non rivolto solo a noi stessi, ma un orizzonte più grande, ricordando che tutto non comincia da me, anche se parte da me, dalla mia famiglia e dal luogo in cui vivo. Tuttavia, io sono cittadino dellumanità, e allumanità intera dobbiamo rivolgere il nostro sguardo». Entrambe le giornate hanno visto la partecipazione attiva degli studenti, che hanno dialogato con lArcivescovo salutandolo con canti di pace e speranza.