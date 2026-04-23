HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Visita Mons. Carbonaro presso le scuole di Tramutola

23/04/2026

LArcivescovo Davide Carbonaro in visita presso gli istituti scolastici di Tramutola S.E. Mons. Davide Carbonaro, Arcivescovo Metropolita dellArcidiocesi di PotenzaMuro LucanoMarsico Nuovo, ha visitato gli istituti scolastici di Tramutola dedicando due giornate agli studenti. La prima giornata ha visto il coinvolgimento degli alunni dellIstituto Comprensivo G. Racioppi (infanzia, primaria e secondaria). Mons. Carbonaro ha invitato i bambini a sognare in grande e a coltivare i valori dellempatia e del rispetto verso il prossimo, raccontando la propria esperienza personale di chi, seguendo la vocazione, ha realizzato il sogno di viaggiare e conoscere il mondo. Attraverso i viaggi si scopre che bambini e persone di culture diverse condividono gli stessi desideri e la stessa gioia. LArcivescovo ha sottolineato che la Chiesa è universale, aperta a tutti i popoli, e che la vera ricchezza nasce dallincontro tra le culture. Il messaggio trasmesso ai bambini durante la visita è stato quello della pace, intesa non come semplice assenza di conflitto, ma come valore profondo incarnato in Gesù. Infine, ha rivolto un invito a compiere un viaggio nel cuore, sviluppando empatia verso i bambini meno fortunati, soprattutto quelli che vivono situazioni difficili come la guerra: «Bambini, coltivate sempre solidarietà e amore», ha detto Monsignor Carbonaro. Gli incontri con gli studenti della comunità sono proseguiti il giorno successivo presso lIstituto Professionale di Industria e Artigianato con sede a Tramutola. LArcivescovo ha visitato i laboratori e gli spazi in cui i ragazzi mettono in pratica le competenze acquisite nel percorso formativo. «Voglio portarvi il saluto di una persona che ha a cuore la gioventù del mondo intero: Papa Leone. Ho incontrato il Pontefice mercoledì scorso e gli ho detto: Santità, le porto il saluto di tutti i ragazzi e le ragazze della Basilicata. Lui ha sorriso e mi ha chiesto di ricambiare il saluto, invitando tutti i giovani a pregare e a riflettere su come essere attenti al dono della pace. Queste sono le parole che Papa Leone mi ha affidato e che sto riportando nelle scuole dove incontro i giovani come voi. Penso sia fondamentale avere uno sguardo non rivolto solo a noi stessi, ma un orizzonte più grande, ricordando che tutto non comincia da me, anche se parte da me, dalla mia famiglia e dal luogo in cui vivo. Tuttavia, io sono cittadino dellumanità, e allumanità intera dobbiamo rivolgere il nostro sguardo». Entrambe le giornate hanno visto la partecipazione attiva degli studenti, che hanno dialogato con lArcivescovo salutandolo con canti di pace e speranza.



archivio

ALTRE NEWS

ALTRE NEWS
23/04/2026 - Visita Mons. Carbonaro presso le scuole di Tramutola

LArcivescovo Davide Carbonaro in visita presso gli istituti scolastici di Tramutola S.E. Mons. Davide Carbonaro, Arcivescovo Metropolita dellArcidiocesi di PotenzaMuro LucanoMarsico Nuovo, ha visitato gli istituti scolastici di Tramutola dedicando due giornate agli stude...-->continua
23/04/2026 - Pisticci: al via lEducational Tour con buyer da due continenti

Il Comune di Pisticci compie un passo decisivo nel consolidamento della propria immagine sui mercati internazionali. Nellambito dellattuazione del Piano di Sviluppo Turistico promosso dallAssessorato al Turismo, il territorio si prepara ad accogliere, dal 2...-->continua
23/04/2026 - Il De Sarlo-De Lorenzoonora la memoria di Rosanna Bilotta e Mariarosaria Ferri

«Ognuno deve lasciarsi dietro qualcosa quando muore», si legge nelle ultime pagine di Fahrenheit 451 di Ray Bradbury. Appunto: che cosa lasciano dietro di sé gli amici e i colleghi di una vita quando escono di scena? Una domanda che ha ispirato lomaggio dell...-->continua
23/04/2026 - A Melfi, il 25 aprile dedicato al centenario della morte di Giovanni Amendola

Sabato 25 Aprile, alle ore 17.30 presso lauditorium del centro culturale Nitti di Melfi (vico San Pietro snc), è in programma levento culturale A cento anni dalla morte di Giovanni Amendola (1882-1926). Ricordare i fatti. Capire lAventino. Condannare la vi...-->continua

E NEWS














WEB TV

20/04/2026 - A Sant’Arcangelo il CantaOrsoleo 2026

20/04/2026 - A Sant’Arcangelo il CantaOrsoleo 2026

19/04/2026 - Conferenza stampa, a Tursi, in vista del Convegno ecclesiale diocesano

19/04/2026 - Conferenza stampa, a Tursi, in vista del Convegno ecclesiale diocesano

14/04/2026 - Matera accoglie Tetouan: tre giorni di incontri istituzionali per le due Capitali Mediterranee della Cultura

14/04/2026 - Matera accoglie Tetouan: tre giorni di incontri istituzionali per le due Capitali Mediterranee della Cultura

13/04/2026 - In un libro la storia di Dea e quella carezza ai giovani di oggi

13/04/2026 - In un libro la storia di Dea e quella carezza ai giovani di oggi

13/04/2026 -  Fede e tradizione: a SantArcangelo si ripete la Via Matris

13/04/2026 -  Fede e tradizione: a SantArcangelo si ripete la Via Matris



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyrightï¿½ lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo