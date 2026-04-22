Si è svolto a Maratea, presso lHotel San Diego, lincontro dal titolo Reti europee, impatti locali: il contributo di Elard e dei Gruppi di Azione Locali italiani, promosso dal Gal La Cittadella del Sapere in collaborazione con Elard, lassociazione Europea Leader per lo Sviluppo Rurale. Al centro del confronto il ruolo dei Gruppi di Azione Locale italiani e della rete internazionale Elard, un sistema che si conferma strategico nei processi di sviluppo territoriale e nelle attività di advocacy, soprattutto in vista del futuro del programma LEADER dopo il 2027. Levento ha assunto un significato particolare anche alla luce dellassemblea generale di Elard, svoltasi nella mattinata sempre a Maratea: un appuntamento riservato ai membri dellorganizzazione e ospitato per la prima volta in Italia, a conferma della crescente centralità del territorio nel dibattito europeo sullo sviluppo rurale. Ad aprire i lavori pomeridiani sono stati i saluti istituzionali della vicesindaca e assessora al turismo di Maratea Maristella Gambardella, del vicepresidente del Parlamento Rurale Italiano Nicola Timpone e del presidente del Gal organizzatore Franco Muscolino, che hanno sottolineato limportanza della cooperazione tra territori e reti europee. Lintroduzione ai lavori è stata affidata al presidente di Elard Piotr Sadlocha, che ha evidenziato il ruolo dellassociazione nel coordinamento dei Gal a livello europeo e nella rappresentanza delle istanze dei territori rurali. Ampio spazio è stato dedicato alle esperienze locali, con gli interventi di Domenico Pappaterra (Gal Pollino, Calabria), Daniele Borrelli (Gal Meridaunia, Puglia) e Cristoforo Luciano Piras (Gal Sulcis, Sardegna), che hanno condiviso buone pratiche e risultati concreti sui rispettivi territori. A questi si sono aggiunti i contributi di Armando Pugno, analista finanziario del Centro Europeo di Ricerche Socio-Economiche, Tecnologiche e Ambientali, e di Sergio Campanella, presidente del Parlamento Rurale Italiano. Lo sguardo si è poi ampliato alla dimensione europea con gli interventi della vicepresidente di Elard María José Murciano e della responsabile dellElard Knowledge Hub, Marion Eckardt, che hanno illustrato progetti, attività e prospettive future della rete, evidenziando limportanza della cooperazione internazionale. A concludere lincontro sono stati la direttrice generale dello Sviluppo Rurale del MASAF Simona Angelini e il direttore generale della Direzione Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata Rocco Vittorio Restaino, che hanno ribadito il valore strategico del programma LEADER e delle politiche di sviluppo rurale. Liniziativa ha rappresentato unimportante occasione di confronto tra istituzioni, attori locali e partner europei, confermando il ruolo chiave delle reti e dei Gal nel promuovere sviluppo sostenibile, innovazione e coesione nei territori rurali.