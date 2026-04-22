|
|
|A Maratea si è svolto il convegno Reti europee, impatti locali''
22/04/2026
|Si è svolto a Maratea, presso lHotel San Diego, lincontro dal titolo Reti europee, impatti locali: il contributo di Elard e dei Gruppi di Azione Locali italiani, promosso dal Gal La Cittadella del Sapere in collaborazione con Elard, lassociazione Europea Leader per lo Sviluppo Rurale. Al centro del confronto il ruolo dei Gruppi di Azione Locale italiani e della rete internazionale Elard, un sistema che si conferma strategico nei processi di sviluppo territoriale e nelle attività di advocacy, soprattutto in vista del futuro del programma LEADER dopo il 2027. Levento ha assunto un significato particolare anche alla luce dellassemblea generale di Elard, svoltasi nella mattinata sempre a Maratea: un appuntamento riservato ai membri dellorganizzazione e ospitato per la prima volta in Italia, a conferma della crescente centralità del territorio nel dibattito europeo sullo sviluppo rurale. Ad aprire i lavori pomeridiani sono stati i saluti istituzionali della vicesindaca e assessora al turismo di Maratea Maristella Gambardella, del vicepresidente del Parlamento Rurale Italiano Nicola Timpone e del presidente del Gal organizzatore Franco Muscolino, che hanno sottolineato limportanza della cooperazione tra territori e reti europee. Lintroduzione ai lavori è stata affidata al presidente di Elard Piotr Sadlocha, che ha evidenziato il ruolo dellassociazione nel coordinamento dei Gal a livello europeo e nella rappresentanza delle istanze dei territori rurali. Ampio spazio è stato dedicato alle esperienze locali, con gli interventi di Domenico Pappaterra (Gal Pollino, Calabria), Daniele Borrelli (Gal Meridaunia, Puglia) e Cristoforo Luciano Piras (Gal Sulcis, Sardegna), che hanno condiviso buone pratiche e risultati concreti sui rispettivi territori. A questi si sono aggiunti i contributi di Armando Pugno, analista finanziario del Centro Europeo di Ricerche Socio-Economiche, Tecnologiche e Ambientali, e di Sergio Campanella, presidente del Parlamento Rurale Italiano. Lo sguardo si è poi ampliato alla dimensione europea con gli interventi della vicepresidente di Elard María José Murciano e della responsabile dellElard Knowledge Hub, Marion Eckardt, che hanno illustrato progetti, attività e prospettive future della rete, evidenziando limportanza della cooperazione internazionale. A concludere lincontro sono stati la direttrice generale dello Sviluppo Rurale del MASAF Simona Angelini e il direttore generale della Direzione Politiche Agricole e Forestali della Regione Basilicata Rocco Vittorio Restaino, che hanno ribadito il valore strategico del programma LEADER e delle politiche di sviluppo rurale. Liniziativa ha rappresentato unimportante occasione di confronto tra istituzioni, attori locali e partner europei, confermando il ruolo chiave delle reti e dei Gal nel promuovere sviluppo sostenibile, innovazione e coesione nei territori rurali.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|22/04/2026 - A Maratea si è svolto il convegno Reti europee, impatti locali''
Si è svolto a Maratea, presso lHotel San Diego, lincontro dal titolo Reti europee, impatti locali: il contributo di Elard e dei Gruppi di Azione Locali italiani, promosso dal Gal La Cittadella del Sapere in collaborazione con Elard, lassociazione Europea Leader per lo S...-->continua
|
|
|22/04/2026 - Domani a Napoli un convegno sulla figura di Nicola Panevino
La Procura Generale di Napoli, in collaborazione con lAnpi, lAssociazione Nazionale Partigiani d'Italia promuove un momento di riflessione storica e civile dedicato a Nicola Panevino, magistrato e partigiano legato ad Aliano, figura chiave della Resistenza. ...-->continua
|
|
|22/04/2026 - Francesco Antonio Marcone insignito del Premio Nazionale Segni di Pace
Nella prestigiosa cornice di Palazzo Valentini, si è svolta la cerimonia di conferimento del Premio Nazionale Segni di Pace 2026, promosso dalla Fondazione La Cattedra della Pace per valorizzare testimonianze concrete di dialogo, solidarietà e convivenza civ...-->continua
|
|
|22/04/2026 - Rham HealthCare Center porta linnovazione neuro-tecnologica al Made in Italy
In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, il 21 aprile 2026, Caldarola LAB, Ente Pro Loco Basilicata, Ente Pro Loco Italiane e Informatica hanno organizzato levento Modelli di business resilienti in Basilicata, momento di confronto e valorizz...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV