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|Rham HealthCare Center porta linnovazione neuro-tecnologica al Made in Italy
22/04/2026
|In occasione della Giornata Nazionale del Made in Italy, il 21 aprile 2026, Caldarola LAB, Ente Pro Loco Basilicata, Ente Pro Loco Italiane e Informatica hanno organizzato levento Modelli di business resilienti in Basilicata, momento di confronto e valorizzazione dedicato alle eccellenze imprenditoriali del territorio.
Liniziativa ha inteso celebrare il Made in Italy come espressione di innovazione, competenza e capacità di visione, mettendo al centro il ruolo delle imprese lucane nella costruzione di modelli di sviluppo sostenibili e duraturi. Unoccasione per evidenziare come radici territoriali e apertura allinnovazione possano generare nuove opportunità, rafforzando la resilienza economica e sociale.
In questo contesto si è inserita la partecipazione di Rham HealthCare Center, realtà lucana impegnata nello sviluppo di soluzioni avanzate per la salute e il benessere, che ha presentato il progetto Introspecto, sintesi concreta tra ricerca scientifica e innovazione tecnologica applicata.
Introspecto è un sistema sperimentale che integra realtà virtuale, stimolazione audio (binaural beats) e bio-neurofeedback per il miglioramento delle capacità attentive e la gestione delle fobie, con un focus specifico sullansia da public speaking. Il progetto è nato con lobiettivo di sviluppare strumenti sempre più efficaci, personalizzabili e accessibili. La piattaforma si basa su una logica adattiva closed-loop, in cui gli stimoli vengono modulati in tempo reale in funzione delle caratteristiche dellutente e dei suoi indicatori neurofisiologici. Questo approccio consente di costruire percorsi immersivi controllati e progressivi, aprendo nuove prospettive nei protocolli clinici e riabilitativi. I risultati preliminari evidenziano il potenziale del sistema nel supportare interventi mirati e personalizzati .
La presenza di Rham allinterno delliniziativa ha rappresentato un esempio concreto di come anche in Basilicata sia possibile sviluppare modelli di innovazione avanzata, capaci di coniugare ricerca, impresa e tecnologia. Un contributo che rafforza il valore della collaborazione tra competenze diverse e sottolinea il ruolo dellinnovazione come leva strategica per il territorio.
La partecipazione a questo evento rappresenta per Rham unopportunità importante per condividere il nostro approccio alla ricerca applicata e allinnovazione in ambito sanitario. Con Introspecto lavoriamo per sviluppare strumenti che uniscono tecnologia e scienza, con lobiettivo di rendere i percorsi di cura sempre più personalizzati, efficaci e accessibili.
Rham HealthCare Center conferma così il proprio impegno nello sviluppo di soluzioni integrate per il benessere della persona, contribuendo alla crescita di un ecosistema territoriale in cui innovazione, ricerca e impresa dialogano in modo sempre più strutturato.
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