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Francesco Antonio Marcone insignito del Premio Nazionale Segni di Pace

22/04/2026

Nella prestigiosa cornice di Palazzo Valentini, si è svolta la cerimonia di conferimento del Premio Nazionale Segni di Pace 2026, promosso dalla Fondazione La Cattedra della Pace per valorizzare testimonianze concrete di dialogo, solidarietà e convivenza civile.
Tra i premiati, Francesco Antonio Marcone, riconosciuto per il suo impegno quotidiano fondato su valori umani e spirituali, vissuti con coerenza nella famiglia e nella comunità, in uno stile che richiama lesempio di Don Tonino Bello e la sua idea di santità nella vita di ogni giorno.



Nel corso della cerimonia, Marcone ha dichiarato:



Mi sento onorato e, allo stesso tempo, inadeguato rispetto alle belle azioni e alle opere che ho ascoltato.

Lonore nasce dalla convinzione che ogni gesto che compiamo affonda le sue radici nelleducazione ricevuta e nella terra da cui proveniamo. Io vengo da Senise, in provincia di Potenza, in Basilicata, una terra ricca di bellezza e significato. Abbiamo due grandi eccellenze: il peperone crusco, simbolo della nostra tradizione enogastronomica e autentica espressione del Made in Italy, e il Museo Iconografico di San Rocco.

Siamo cresciuti alla luce dellesempio e della testimonianza di uomini santi: San Rocco, SantAndrea Avellino e San Giuseppe Moscati, che con la loro presenza hanno riempito di bellezza le persone, le pietre delle case e i vicoli del nostro centro storico.

Siamo convinti che ogni sguardo amorevole nel quotidiano, ogni opera di carità, sia un autentico segno di pace che, come sosteneva lallora Card. Joseph Ratzinger, è conseguenza della giustizia ed effetto della carità.

Auguro a me e a voi, che tornando alle vostre case, nelle vostre famiglie e tra i vostri amici, possiate portare con voi la carezza del Nazareno.



La Fondazione ha sottolineato come la sua testimonianza rappresenti un autentico segno di pace, capace di generare valore attraverso gesti concreti e relazioni fondate sulla Carità operante, sulla fiducia e sul bene comune.



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