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|Francesco Antonio Marcone insignito del Premio Nazionale Segni di Pace
22/04/2026
|Nella prestigiosa cornice di Palazzo Valentini, si è svolta la cerimonia di conferimento del Premio Nazionale Segni di Pace 2026, promosso dalla Fondazione La Cattedra della Pace per valorizzare testimonianze concrete di dialogo, solidarietà e convivenza civile.
Tra i premiati, Francesco Antonio Marcone, riconosciuto per il suo impegno quotidiano fondato su valori umani e spirituali, vissuti con coerenza nella famiglia e nella comunità, in uno stile che richiama lesempio di Don Tonino Bello e la sua idea di santità nella vita di ogni giorno.
Nel corso della cerimonia, Marcone ha dichiarato:
Mi sento onorato e, allo stesso tempo, inadeguato rispetto alle belle azioni e alle opere che ho ascoltato.
Lonore nasce dalla convinzione che ogni gesto che compiamo affonda le sue radici nelleducazione ricevuta e nella terra da cui proveniamo. Io vengo da Senise, in provincia di Potenza, in Basilicata, una terra ricca di bellezza e significato. Abbiamo due grandi eccellenze: il peperone crusco, simbolo della nostra tradizione enogastronomica e autentica espressione del Made in Italy, e il Museo Iconografico di San Rocco.
Siamo cresciuti alla luce dellesempio e della testimonianza di uomini santi: San Rocco, SantAndrea Avellino e San Giuseppe Moscati, che con la loro presenza hanno riempito di bellezza le persone, le pietre delle case e i vicoli del nostro centro storico.
Siamo convinti che ogni sguardo amorevole nel quotidiano, ogni opera di carità, sia un autentico segno di pace che, come sosteneva lallora Card. Joseph Ratzinger, è conseguenza della giustizia ed effetto della carità.
Auguro a me e a voi, che tornando alle vostre case, nelle vostre famiglie e tra i vostri amici, possiate portare con voi la carezza del Nazareno.
La Fondazione ha sottolineato come la sua testimonianza rappresenti un autentico segno di pace, capace di generare valore attraverso gesti concreti e relazioni fondate sulla Carità operante, sulla fiducia e sul bene comune.
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