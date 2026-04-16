Presentate a Matera le linee programmatiche del partenariato de La Via del Grano 16/04/2026 Nella suggestiva sala conferenze del Museo di Palazzo Lanfranchi a Matera sono state presentate, in un convegno, promosso dal Comune di Eboli, capofila del progetto, con il Comune di Matera e l'Associazione "La Via del Grano" ed il patrocinio della Direzione Regionale Musei Nazionali della Basilicata del Ministero della Cultura, le linee programmatiche del partenariato de "La Via del Grano - Il Regio Cammino di Matera". Dopo i saluti della Direttrice del Museo di Palazzo Lanfranchi Elisa Bartolini e della Direttrice regionale Musei Nazionali della Basilicata Raffaella Bonaudo, al convegno, moderato da Rocco Franciosa Presidente Ente Pro Loco Basilicata e componente del Comitato tecnico scientifico de "La Via del Grano - Il Regio Cammino di Matera", sono intervenuti l'Assessore del Comune di Matera Giuliano Paterino, il quale nel porgere i saluti del Sindaco Antonio Nicoletti e dell'Assessore Orsi ha dichiarato "questo tipo di azione di marketing territoriale che vede impegnate le regioni Campania, Basilicata e Puglia, nel restituire alla comunità un importante patrimonio storico è molto importante ed auspichiamo che le linee programmatiche adottate possano rappresentare un concreto impegno per le azioni future da intraprendere insieme" ed il Sindaco di Eboli, comune capofila del partenariato, Mario Conte, il quale ha rimarcato "il progetto vuole essere uno strumento di valorizzazione territoriale attraverso una base scientifica che vede impegnati a lavorare insieme tanti Comuni delle tre regioni meridionali per promuovere le risorse storiche, ambientali, enogastronomiche ed architettoniche dei territori e siamo convinti delle potenzialità della proposta progettuale che presenteremo alle Regioni Campania, Puglia e Basilicata per intercettare finanziamenti regionali, statali ed europei". Il coordinatore del Comitato tecnico scientifico de "La Via del Grano - Il Regio Cammino di Matera", Damiano Faccenda, nel suo intervento ha ripercorso gli impegni associativi per giungere nel novembre scorso alla sottoscrizione ad Eboli del partenariato da parte di 24 comuni campani, pugliesi e lucani, a cui sono seguite le relazioni di Giuseppe Fresolone, Istituto Universitario Europeo su La Via del Grano: crocevia di relazioni e trasformazioni e di Antonio Alfano, Comitato tecnico scientifico La Via del Grano e consigliere del Comune di Eboli, il quale ha illustrato le Linee programmatiche del partenariato condivise dai tanti sindaci, amministratori locali e rappresentanti delle associazioni presenti. Numerosi gli interventi di condivisione tra cui quelli di Giovanni Caggiano, Presidente Comunità Montana Tanagro Alto e Medio Sele, Oronzo Rifino, Presidente Ente Pro Loco Puglia, Maria Schinco Assessore del Comune di Gravina, Luigi Cerruti rappresentante di Federcomtur Culturitalia ed Ente Pro Loco Campania, Giacomo Rosa Presidente Svimar, Rossella Centrone Assessore del Comune di Venosa, Paolo Stasi del Circolo La Scaletta di Matera, Michele Laurino componente Svimar, Michele Sperduto Presidente Associazione Le Cascate di San Fele, Lucio Saggese Consigliere del Comune di Castelgrande, Rocco Bochicchio Assessore del Comune di San Fele, Francesco Gonnella Vicesindaco di Pescopagano, Maria Antonia Angrisani Assessore del Comune di Bella, Anna Ferrara Assessore del Comune di Buccino e il Vicesindaco del Comune di Atella Sebastiano Carlucci. Le linee programmatiche de "La Via del Grano - Il Regio Cammino di Matera" sottoscritte e condivise da Mario Conte Sindaco del Comune di Eboli in rappresentanza di tutti i Comuni del partenariato, Giuliano Paterino Assessore del Comune di Matera, Rocco Franciosa Presidente Ente Pro Loco Basilicata, Damiano Faccenda coordinatore comitato tecnico scientifico La Via del Grano - Il Regio Cammino di Matera, Giuseppe Del Plato Presidente dell'Associazione La Via del Grano, Oronzo Rifino Presidente Ente Pro Loco Puglia, Giacomo Rosa Presidente Svimar, Giancarlo Carrano Associazione Mimì Aps - Ente Pro Loco Italiane di Albanella, Luigi Cerruti rappresentante Federcomtur Culturitalia ed Ente Pro Loco Campania e Giovanni Caggiano, Presidente Comunità Montana Tanagro Alto e Medio Sele, prevedono in sintesi: trasformare l' itinerario storico in un corridoio turistico di eccellenza con il riconoscimento formale da parte delle Regioni Campania, Puglia e Basilicata del "Cammino La Via del Grano - Il Regio Cammino di Matera", valorizzazione della filiera agricola e gastronomica con la creazione di un marchio di qualità interregionale legato ai grani duri antichi coltivati lungo il tracciato, implementazione del cammino dei musicisti, finanziare un piano straordinario di segnaletica intelligente in tutti i comuni del cammino e il recupero dei mulini e delle taverne storiche, supporto tecnico e progettuale coinvolgendo i Gal e le Agenzie regionali di promozione turistica come braccio operativo per la progettazione e l'intercettazione dei fondi strutturali regionali, statali ed europei".





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