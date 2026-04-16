|
|
|A Pisticci l'assemblea regionale Avis
16/04/2026
|Domenica 19 aprile 2026, alle ore 09:30, presso la Sala Ricevimenti Il Castello San Basilio, a
Pisticci (MT), si terrà la 43ª Assemblea dellAVIS regionale Basilicata, importante momento di
confronto e programmazione per il futuro dellassociazione sul territorio regionale.
Lappuntamento assume un significato particolarmente rilevante poiché rappresenta la prima
assemblea del nuovo Consiglio Direttivo, chiamato a guidare lassociazione nel prossimo mandato e
a definire le linee programmatiche e gli obiettivi futuri.
Lassemblea sarà loccasione per fare il punto sulle attività svolte, condividere i risultati raggiunti e
avviare un confronto sulle prospettive dellAVIS in Basilicata, con particolare attenzione ai temi
della promozione della donazione, dellorganizzazione associativa e del coinvolgimento delle nuove
generazioni.
Prenderanno parte, allincontro, i rappresentanti delle sedi AVIS di tutta la regione, i componenti
della Consulta Giovani AVIS Basilicata e sarà presente anche una rappresentanza di AVIS
Nazionale.
La presenza dei giovani della Consulta conferma il ruolo centrale delle nuove generazioni nella
diffusione della cultura del dono e nella costruzione del futuro del volontariato avisino.
LAssemblea Regionale si conferma, dunque, come un momento di confronto molto importante, non
solo sotto il profilo istituzionale ma anche come occasione di dialogo e condivisione tra tutte le realtà associative del territorio.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|16/04/2026 - Torna il 17 e il 18 aprile in tutta Italia il Green Energy Day
Dopo il successo delle precedenti edizioni, torna in tutta Italia il 17 e 18 aprile il Green Energy Day, la grande giornata dedicata alla transizione energetica promossa dal Coordinamento FREE insieme a Legambiente e alle principali associazioni delle fonti rinnovabili, dell...-->continua
|
|
|16/04/2026 - A Pisticci l'assemblea regionale Avis
Domenica 19 aprile 2026, alle ore 09:30, presso la Sala Ricevimenti Il Castello San Basilio, a
Pisticci (MT), si terrà la 43ª Assemblea dellAVIS regionale Basilicata, importante momento di
confronto e programmazione per il futuro dellassociazione sul...-->continua
|
|
|16/04/2026 - Tursi Viaggio tra storia, natura e sapori il 19 aprile 2026
Unintera giornata per scoprire lanima più autentica della Rabatana: il 19 aprile 2026 Tursi ospita unesperienza immersiva che intreccia cultura, natura e tradizioni locali nel cuore della Basilicata.
La mattina prende vita con un percorso dedicato alla ...-->continua
|
|
|16/04/2026 - Alla Camera il Premio Arte, Cultura e Sociale: riconoscimento a Rosa Maria Ciani
Nella prestigiosa Sala della Regina della Camera dei Deputati si è svolta la II Edizione del Premio Arte, Cultura e Sociale, evento di alto profilo istituzionale promosso con il patrocinio della Regione Lazio. Tra i protagonisti della serata, si è distinta Ros...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV