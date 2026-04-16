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A Pisticci l'assemblea regionale Avis

16/04/2026

Domenica 19 aprile 2026, alle ore 09:30, presso la Sala Ricevimenti Il Castello San Basilio, a
Pisticci (MT), si terrà la 43ª Assemblea dellAVIS regionale Basilicata, importante momento di
confronto e programmazione per il futuro dellassociazione sul territorio regionale.
Lappuntamento assume un significato particolarmente rilevante poiché rappresenta la prima
assemblea del nuovo Consiglio Direttivo, chiamato a guidare lassociazione nel prossimo mandato e
a definire le linee programmatiche e gli obiettivi futuri.
Lassemblea sarà loccasione per fare il punto sulle attività svolte, condividere i risultati raggiunti e
avviare un confronto sulle prospettive dellAVIS in Basilicata, con particolare attenzione ai temi
della promozione della donazione, dellorganizzazione associativa e del coinvolgimento delle nuove
generazioni.
Prenderanno parte, allincontro, i rappresentanti delle sedi AVIS di tutta la regione, i componenti
della Consulta Giovani AVIS Basilicata e sarà presente anche una rappresentanza di AVIS
Nazionale.
La presenza dei giovani della Consulta conferma il ruolo centrale delle nuove generazioni nella
diffusione della cultura del dono e nella costruzione del futuro del volontariato avisino.
LAssemblea Regionale si conferma, dunque, come un momento di confronto molto importante, non
solo sotto il profilo istituzionale ma anche come occasione di dialogo e condivisione tra tutte le realtà associative del territorio.



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