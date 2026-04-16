Domenica 19 aprile 2026, alle ore 09:30, presso la Sala Ricevimenti Il Castello San Basilio, a

Pisticci (MT), si terrà la 43ª Assemblea dellAVIS regionale Basilicata, importante momento di

confronto e programmazione per il futuro dellassociazione sul territorio regionale.

Lappuntamento assume un significato particolarmente rilevante poiché rappresenta la prima

assemblea del nuovo Consiglio Direttivo, chiamato a guidare lassociazione nel prossimo mandato e

a definire le linee programmatiche e gli obiettivi futuri.

Lassemblea sarà loccasione per fare il punto sulle attività svolte, condividere i risultati raggiunti e

avviare un confronto sulle prospettive dellAVIS in Basilicata, con particolare attenzione ai temi

della promozione della donazione, dellorganizzazione associativa e del coinvolgimento delle nuove

generazioni.

Prenderanno parte, allincontro, i rappresentanti delle sedi AVIS di tutta la regione, i componenti

della Consulta Giovani AVIS Basilicata e sarà presente anche una rappresentanza di AVIS

Nazionale.

La presenza dei giovani della Consulta conferma il ruolo centrale delle nuove generazioni nella

diffusione della cultura del dono e nella costruzione del futuro del volontariato avisino.

LAssemblea Regionale si conferma, dunque, come un momento di confronto molto importante, non

solo sotto il profilo istituzionale ma anche come occasione di dialogo e condivisione tra tutte le realtà associative del territorio.