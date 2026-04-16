|
|
|Tursi Viaggio tra storia, natura e sapori il 19 aprile 2026
16/04/2026
|Unintera giornata per scoprire lanima più autentica della Rabatana: il 19 aprile 2026 Tursi ospita unesperienza immersiva che intreccia cultura, natura e tradizioni locali nel cuore della Basilicata.
La mattina prende vita con un percorso dedicato alla scoperta del suggestivo rione saraceno, unesperienza curata da Tursi Tour Experience. Il ritrovo è previsto alle ore 9:30, con partenza alle 10:00 insieme a unesperta darte locale che accompagnerà i partecipanti tra storia, segreti e angoli nascosti del borgo. Il percorso si snoda tra i vicoli della Rabatana e include la visita alla Chiesa di Santa Maria Maggiore e alla sua affascinante cripta, tra i luoghi più rappresentativi del patrimonio storico locale.
A seguire, spazio ai sapori con una degustazione nel cuore del borgo: peperoni cruschi, le rarissime melanzane crusche, sottoli artigianali su pane casereccio e un calice di vino locale. Il costo dellesperienza è di 38 euro a persona.
Nel pomeriggio, dalle ore 14:30, il borgo si anima con la terza Festa del Borgo Antico, a cura di Virtus Ingegneria. Il programma prevede laccoglienza dei partecipanti, una passeggiata guidata per la raccolta e il riconoscimento di erbe e piante spontanee alle ore 15:00, seguita da un laboratorio di trasformazione alle ore 17:00. La giornata si conclude alle 19:00 con unapericena accompagnata da intrattenimento musicale.
Levento si svolgerà nel Borgo Antico Rabatana, con ritrovo in Piazzale del Castello, e rappresenta unoccasione unica per vivere il territorio tra natura, convivialità e tradizione. La partecipazione alle attività pomeridiane è gratuita.
Liniziativa è realizzata con il supporto del Comune di Tursi e della Regione Basilicata.
I posti per lesperienza mattutina sono limitati ed è richiesta la prenotazione. Per informazioni è possibile contattare Pasquale al 3791207149 o Giuseppe al 3923414991.
Un invito a lasciarsi guidare in unesperienza che va oltre la semplice visita: la Rabatana non si osserva soltanto, si vive.
|
archivio
|ALTRE NEWS
|16/04/2026 - A Pisticci l'assemblea regionale Avis
Domenica 19 aprile 2026, alle ore 09:30, presso la Sala Ricevimenti Il Castello San Basilio, a
Pisticci (MT), si terrà la 43ª Assemblea dellAVIS regionale Basilicata, importante momento di
confronto e programmazione per il futuro dellassociazione sul territorio reg...-->continua
|
|
|16/04/2026 - Tursi Viaggio tra storia, natura e sapori il 19 aprile 2026
Unintera giornata per scoprire lanima più autentica della Rabatana: il 19 aprile 2026 Tursi ospita unesperienza immersiva che intreccia cultura, natura e tradizioni locali nel cuore della Basilicata.
La mattina prende vita con un percorso dedicato alla ...-->continua
|
|
|16/04/2026 - Alla Camera il Premio Arte, Cultura e Sociale: riconoscimento a Rosa Maria Ciani
Nella prestigiosa Sala della Regina della Camera dei Deputati si è svolta la II Edizione del Premio Arte, Cultura e Sociale, evento di alto profilo istituzionale promosso con il patrocinio della Regione Lazio. Tra i protagonisti della serata, si è distinta Ros...-->continua
|
|
|16/04/2026 - Aor San Carlo, la Medicina Interna aderisce alla Terza Giornata Nazionale della Prevenzione
LAzienda Ospedaliera Regionale San Carlo di Potenza rinnova il proprio impegno nella tutela della salute aderendo alla Terza Giornata Nazionale della Prevenzione, promossa da FADOI (Federazione dei Dirigenti Ospedalieri Internisti) e ANÌMO (Associazione Infer...-->continua
|
|
E NEWS
|
WEB TV