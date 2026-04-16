Unintera giornata per scoprire lanima più autentica della Rabatana: il 19 aprile 2026 Tursi ospita unesperienza immersiva che intreccia cultura, natura e tradizioni locali nel cuore della Basilicata.

La mattina prende vita con un percorso dedicato alla scoperta del suggestivo rione saraceno, unesperienza curata da Tursi Tour Experience. Il ritrovo è previsto alle ore 9:30, con partenza alle 10:00 insieme a unesperta darte locale che accompagnerà i partecipanti tra storia, segreti e angoli nascosti del borgo. Il percorso si snoda tra i vicoli della Rabatana e include la visita alla Chiesa di Santa Maria Maggiore e alla sua affascinante cripta, tra i luoghi più rappresentativi del patrimonio storico locale.

A seguire, spazio ai sapori con una degustazione nel cuore del borgo: peperoni cruschi, le rarissime melanzane crusche, sottoli artigianali su pane casereccio e un calice di vino locale. Il costo dellesperienza è di 38 euro a persona.

Nel pomeriggio, dalle ore 14:30, il borgo si anima con la terza Festa del Borgo Antico, a cura di Virtus Ingegneria. Il programma prevede laccoglienza dei partecipanti, una passeggiata guidata per la raccolta e il riconoscimento di erbe e piante spontanee alle ore 15:00, seguita da un laboratorio di trasformazione alle ore 17:00. La giornata si conclude alle 19:00 con unapericena accompagnata da intrattenimento musicale.

Levento si svolgerà nel Borgo Antico Rabatana, con ritrovo in Piazzale del Castello, e rappresenta unoccasione unica per vivere il territorio tra natura, convivialità e tradizione. La partecipazione alle attività pomeridiane è gratuita.

Liniziativa è realizzata con il supporto del Comune di Tursi e della Regione Basilicata.

I posti per lesperienza mattutina sono limitati ed è richiesta la prenotazione. Per informazioni è possibile contattare Pasquale al 3791207149 o Giuseppe al 3923414991.

Un invito a lasciarsi guidare in unesperienza che va oltre la semplice visita: la Rabatana non si osserva soltanto, si vive.