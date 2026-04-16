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|Alla Camera il Premio Arte, Cultura e Sociale: riconoscimento a Rosa Maria Ciani
16/04/2026
|Nella prestigiosa Sala della Regina della Camera dei Deputati si è svolta la II Edizione del Premio Arte, Cultura e Sociale, evento di alto profilo istituzionale promosso con il patrocinio della Regione Lazio. Tra i protagonisti della serata, si è distinta Rosa Maria Ciani, attrice originaria di San Chirico Nuovo, oggi residente a Roma dopo una significativa esperienza professionale a Londra, premiata per il suo percorso artistico e per il contributo espressivo e culturale capace di coniugare sensibilità, autenticità e presenza scenica. Organizzato dallassociazione Art Global, presieduta da Angiolina Marchese, e con la curatela artistica di Rosanna Vetturini, il Premio si conferma un appuntamento di riferimento per la valorizzazione delle eccellenze nel campo dellarte, della cultura e dellimpegno sociale. In un contesto istituzionale di grande prestigio, la presenza di Rosa Maria Ciani ha rappresentato un momento particolarmente significativo, evidenziando un percorso professionale in costante evoluzione, caratterizzato da una ricerca artistica profonda e da una forte identità interpretativa. La cerimonia, condotta da Claudio Germanó e Rosanna Vetturini, ha visto la partecipazione di importanti personalità del mondo dello spettacolo, della cultura e delle istituzioni, tra cui Anna Fendi, Jalisse, Aleandro Baldi e Andrea Roncato. Il riconoscimento, realizzato dal Maestro ceramista Francesco Raimondi, raffigurante una sirena che suona la lira, è stato simbolicamente attribuito a personalità capaci di incarnare larte come linguaggio universale e strumento di connessione tra individui e società.
"Ricevere questo premio in un luogo così rappresentativo come la Camera dei Deputati è per me unemozione profonda - ha commentato Ciani - credo in unarte che non sia solo espressione, ma anche responsabilità: uno spazio in cui lessere umano può riconoscersi, trasformarsi e creare connessioni autentiche. Credo profondamente nellarte come forma di salvezza per lessere umano. Larte è curiosità, e non dovremmo mai smettere di coltivarla: è un rifugio, un luogo intimo e universale allo stesso tempo, capace di accogliere sia chi la offre, sia chi la riceve".
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