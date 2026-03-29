La Fondazione Matera Basilicata 2019 esprime profondo dolore per la scomparsa del cantautore, attore, regista e scrittore David Riondino.

Nel settembre scorso lartista era stato tra i protagonisti del Festival Fantastico Medioevo con la direzione artistica di Davide Rondoni, nellambito del progetto promosso dalla Presidenza della Giunta Regionale di Basilicata e coordinato dalla Fondazione Matera Basilicata 2019, portando in scena a Lavello lo spettacolo Erec, Enide, e altri innamorati. Variazioni sul tema erotico tra Chrétien de Troyes e Boccaccio, insieme a Stefano Albarello.



Riondino era stato anche uno degli artisti di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, interpretando Pitagora nelle iniziative organizzate nel 2019 a Metaponto per il progetto La poetica dei numeri primi.



Ci lascia un grande artista, sagace, divertente, profondamente colto, oltre che una persona di estrema gentilezza. È stato un onore per noi aver potuto lavorare con lui, - commenta la Direttrice della Fondazione Matera Basilicata 2019, Rita Orlando.



Lintervista di David Riondino rilasciata a Lavello per Fantastico Medioevo:



