A Oppido Lucano La Giustizia incontra la Scuola 28/03/2026 Lunedì 30 Marzo, presso il Teatro Obadiah di Oppido Lucano, alle ore 10, i ragazzi e i docenti di tutti i plessi della Scuola secondaria di primo grado dellIC. F. Giannone - Oppido Lucano, Tolve e Pietragalla, saranno protagonisti del seminario Costituzione, Legalità, Valori. Lincontro è parte della VI edizione del progetto pluriennale La Giustizia incontra la Scuola della Fondazione Vittorio Occorsio, volto a promuovere la cultura della legalità e della cittadinanza attiva nelle scuole.

Gli studenti dialogheranno con il Dr. Armando DAlterio, già Procuratore generale della Repubblica presso la Corte dappello di Potenza e PM nei noti casi Giancarlo Siani e Lea Garofalo. Saranno presenti anche i Commissari di Polizia Giuseppe Auricchio e Armando Trojano investigatori in tante indagini con DAlterio. Allincontro interverrà la Prof.ssa Eugenia Tedesco, dirigente scolastica dellI.C. F. Giannone, e saranno presenti i sindaci dei Comuni di Acerenza, Cancellara, Oppido Lucano, Pietragalla, San Chirico Nuovo e Tolve in cui è presente il Giannone.

Limpegno dellIstituto Comprensivo. F. Giannone, che rappresenta in questo progetto la Basilicata, prosegue ininterrotto dal 2021 ed è fortemente sostenuto dalla Dirigente scolastica, Eugenia Tedesco, e dagli insegnanti di tutti i plessi. Il progetto La Giustizia incontra la Scuola consiste nelladozione di una o più classi da parte di un magistrato, il quale affianca gli studenti in un percorso altamente formativo, raccontando le proprie esperienze, dirette e indirette, a testimonianza del continuo lavoro di difesa e valorizzazione di cui la democrazia necessita di fronte a tante minacce: dal terrorismo alla criminalità organizzata, dalla corruzione al malaffare. Il percorso formativo, coordinato dai docenti Antonella Occhionero e Michele Iannuzzi, sotto la guida della Direttrice della Fondazione Occorsio, la Dott.ssa Jasmin Petti, è quello di promuovere la cultura della legalità e delletica del lavoro durante letà scolare, partendo dalla vicenda di Vittorio Occorsio e di quanti come lui hanno pagato con la vita il loro servizio al Paese ed alla democrazia.

Lesperienza di questanno, che coincide con i 50 anni dal sacrificio di Vittorio Occorsio, vittima dei terroristi di Ordine Nuovo il 10 Luglio del 1976, sarà particolarmente significativa. Dopo lincontro, preparatorio del 30 Marzo, con il Dott. DAlterio, lesperienza proseguirà allinterno delle classi per meglio conoscere la figura di Occorsio Magistrato in prima linea e culminerà con la giornata del 22 aprile quando gli studenti dellI.C. Giannone, parteciperanno ad un significativo viaggio a Roma. In tale occasione, accompagnati dai propri docenti e dal dott. DAlterio, gli studenti faranno visita alla Suprema Corte di Cassazione, in Piazza Cavour, con una guida indicata dalla Corte stessa e riceveranno il saluto del Procuratore aggiunto dott. Giulio Romano. Nel pomeriggio gli studenti saranno protagonisti di un incontro che si terrà presso la Sala Alessandrina dell'Archivio di Stato di Roma, in Corso del Rinascimento, dove avranno modo di visitare, accompagnati dal curatore dott. Michele di Sivo, già Direttore dell'Archivio, la mostra su Vittorio Occorsio Il Coraggio della Giustizia, organizzata per i 50 anni dalla sua uccisione.

La mostra ricostruisce la figura e il lavoro di Vittorio Occorsio, attraverso documenti originali, fascicoli giudiziari, sentenze e materiali darchivio con lobiettivo di offrire agli studenti unoccasione di conoscenza e riflessione su una stagione cruciale della storia della Repubblica italiana, evidenziando il valore della legalità, della giustizia e dellimpegno delle istituzioni democratiche e si completa con lHub della Memoria, uno spazio digitale che raccoglierà materiali, documenti e contenuti di approfondimento legati alla figura di Vittorio Occorsio e al contesto storico in cui operò.

Il percorso di formazione, La Giustizia incontra la Scuola messo in campo attraverso queste iniziative supportate dalla Fondazione Vittorio Occorsio, si configura dunque come uno spazio di incontro, confronto e approfondimento sui valori di Legalità e Democrazia che lI.C. Giannone intende offrire ai suoi studenti, per contribuire a formare nuove generazioni di cittadini consapevoli.

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