Esistono radici che non si spezzano mai, nemmeno oltre l'oceano. Il 31 marzo 2026, Sasso di Castalda rivendica con orgoglio il legame con il suo cittadino più illustre nel mondo Rocco Petrone. Figlio di emigrati partiti da questo borgo lucano, Petrone è diventato il leggendario Direttore delle Operazioni di Lancio della missione Apollo. Sebbene la sua carriera si sia svolta interamente negli Stati Uniti, Sasso lo sente profondamente figlio della sua terra, riconoscendo nel suo rigore e nella sua determinazione il DNA autentico delle proprie origini.

Nella giornata del centenario, si stabilisce un ponte virtuale tra Sasso di Castalda e Washington due luoghi oggi indissolubilmente uniti nel nome di un uomo che ha portato l'impronta della sua identità lucana fino ai vertici della NASA. Il 31 marzo segna l'avvio ufficiale di un articolato calendario di celebrazioni di respiro regionale che si svolgeranno in contemporanea tra gli Stati Uniti e la Basilicata. Questo percorso di memoria e visione, che coinvolgerà l'intero territorio con diverse iniziative scientifiche e culturali, arriverà alla sua tappa dedicata alla comunità di Sasso di Castalda il prossimo 7 agosto.Il baricentro delle celebrazioni del 31 marzo si articola in due momenti di alto profilo istituzionale. A Sasso di Castalda, la comunità terrà a battesimo lo speciale annullo filatelico commemorativo presso l'Ufficio Postale locale. Un gesto che trasforma il borgo nel presidio fisico di una storia globale si informa che lannullo sarà lanciato il 31, ma sarà possibile ottenere il francobollo con il timbro commemorativo anche nei giorni successivi presso lo sportello postale del borgo.

Parallelamente, la riflessione accademica si terrà a Potenza con il Simposio Scientifico "La Luna di Rocco", previsto alle ore 9:30 presso lAula Magna dellUniversità della Basilicata.Il Sindaco Rocchino Nardo dichiara "Rivolgo un sentito ringraziamento alla Regione Basilicata, al Presidente Vito Bardi, al Presidente del Distretto Tecnologico TeRN Antonio Colangelo e a tutto il Cluster Aerospazio per aver lavorato in sinergia con la nostra Amministrazione al fine di restituire centralità alla figura di Rocco Petrone. Grazie a questa visione strategica, Sasso di Castalda è stato scelto come fulcro per imprimere una traccia tangibile della missione di Petrone attraverso l'annullo filatelico, a dimostrazione che l'innovazione globale non può prescindere da radici solide. Siamo orgogliosi che questa iniziativa parta dal cuore pulsante della nostra comunità, rappresentando il punto di partenza di questo straordinario ponte verso Washington e verso il futuro dell'esplorazione spaziale. Rocco Petrone rappresenta il talento divenuto patrimonio dellumanità che in America vede protagonista l'eccellenza lucana egli incarna l'anima più autentica del nostro popolo e rimarrà la testimonianza più alta della nostra terra nel mondo."

