Si è concluso con successo il kick-off meeting di Cibo Senza Frontiere: conoscersi attraverso i sapori, lambizioso progetto di cooperazione transnazionale che vede il Gal La Cittadella del Sapere nel ruolo di soggetto capofila. L'evento ha sancito la nascita di un network strategico tra Italia, Portogallo, Slovenia, Croazia, Lettonia e Romania. Lapertura dei lavori a Rivello. La prima giornata si è tenuta presso la casa Internazionale della Dieta Mediterranea, allinterno del monastero di SantAntonio. Ad accogliere i venti rappresentanti dei Gal partner sono stati il sindaco di Rivello, Franco Altieri, e il presidente del Gal  La Cittadella del Sapere, Franco Muscolino. Entrambi hanno ribadito come la cooperazione internazionale sia la chiave per lo sviluppo e la visibilità dellarea sud della Basilicata. Sono seguiti gli interventi tecnici di Giuseppe Paternò ( Forcopim); Rosa Messuti ( Gal La Cittadella del Sapere) e Tiziana Fedele ( GALPa La Cittadella del Sapere) Strategie e Sinergie Nazionali. Durante la sessione operativa è stato tracciato il cronoprogramma delle attività, focalizzato su tre pilastri: promozione: educational Tour per giornalisti, blogger e influencer; partecipazione a fiere di settore e study visit nei paesi partner e creazione di un sito web dedicato, mappe interattive e un piano di social media marketing. In concomitanza con i lavori in Basilicata, il progetto è stato presentato a Venezia dal direttore Rosanna Armando durante il II seminario nazionale GALPA, evidenziando il legame con il Festival del Pesce Azzurro e Garum. Esperienze sul Territorio: da Rivello a Maratea. Il programma ha alternato momenti tecnici a esperienze immersive. Dopo la visita al borgo di Rivello, gli ospiti hanno raggiunto Maratea. Qui, i partner europei hanno partecipato a un laboratorio artigianale presso lazienda casearia Via Lattea, dove hanno appreso i segreti della produzione della mozzarella locale, simbolo dell'eccellenza gastronomica del territorio. Con il kick-off di "Cibo Senza Frontiere", la Basilicata si conferma hub centrale per una cooperazione che trasforma le radici culinarie in un volano di sviluppo economico e turistico moderno.