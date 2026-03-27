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|AllUnibas, in anteprima nazionale, la raccolta dei versi di Finiguerra
27/03/2026
|Limmagine di un paese del profondo Sud, antico e in fase di spopolamento, che è però ancora in grado di conservare valori, storie e tradizioni senza tempo, dallaccoglienza degli stranieri alla religione, passando per la guerra e le masciiare, le streghe dei racconti lucani.
Sono questi, in sintesi, i contenuti del volume Le Poesie, raccolte edite e versi sparsi di Assunta Finiguerra (a cura di Elena Valentina Maiolini, edito da Ronzani, con il patrocinio del Consiglio Regionale della Basilicata), che sarà presentato a Potenza, in anteprima nazionale, martedì 31 marzo 2026, nella Biblioteca Centrale di Ateneo dellUniversità degli Studi della Basilicata, nel Polo del Francioso, alle ore 15.30. Lopera poetica complessiva di Finiguerra nata a San Fele (Potenza) nel 1946, e scomparsa nel 2009 ha quindi dato voce al suo dolore attraverso le parole ancestrali dei suoi avi e ha contribuito a disegnare una nobile geografia umana delle zone dellAppennino interno.
Dopo i saluti istituzionali del Direttore del Dipartimento per lInnovazione Umanistica,
Scientifica e Sociale, Francesco Panarelli, e del Direttore della Biblioteca Centrale di
Ateneo, Alessandro Di Muro, sono previsti gli interventi del Presidente del Consiglio
Regionale della Basilicata, Marcello Pittella, e del Sindaco di San Fele, Donato Sperduto.
La presentazione, coordinata dalla docente Unibas Maria Teresa Imbriani, con le
conclusioni di Elena Valentina Maiolini, sarà curata dai professori Nicola De Blasi, Monica
Lanzillotta e Patrizia Del Puente. I versi saranno letti al pubblico da Sara Petta. Sono
raccolte poesie in dialetto di grande valore hanno spiegato gli organizzatori dellevento nella consapevolezza di vivere una civiltà sullorlo del tramonto, ma, come il suo paese, sempre accogliente e capace di guardare ai poveri e ai bisognosi con umanità consapevole. Le sei raccolte della poetessa riscoprono un Sud ancestrale della Basilicata, che non appartiene al folclore etnico mediterraneo, ma, come sostenne Gianfranco Folena, alla geografia morale e poetica di ogni uomo. Oltre ad aver messo insieme una silloge complessiva dellopera, con una cura editoriale precisa e rigorosa, Maiolini ricostruisce i testi, in una prefazione di ampio respiro, soffermandosi in particolare sulle scelte linguistiche, e i contesti, a partire dalla descrizione del centro dorigine: le poesie sono accompagnate dalla versione in italiano fornita dalla stessa autrice. La voce di Assunta è quindi la voce della consapevolezza di una civiltà sullorlo della sua scomparsa, di un mondo vecchio dai tratti precisi e distintivi, e il suo paese è ancora capace di grande umanità, di guardare alle necessità dei disperati di sempre.
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