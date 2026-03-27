Sarà inaugurato il prossimo 28 marzo 2026 alle ore 18.00, presso la Sala Auditorium Polifunzionale, il Club Alcologico Territoriale di SantArcangelo, unimportante iniziativa dedicata alla prevenzione e al contrasto delle dipendenze. Levento rappresenta un momento significativo per la comunità locale che si dota di uno strumento concreto per affrontare una delle sfide sociali più complesse del nostro tempo. Il tema scelto per lincontro  Nuove sfide nelle dipendenze: sinergie territoriali e approcci integrati  evidenzia la necessità di un lavoro condiviso tra istituzioni, servizi sanitari e associazioni. Ad aprire lincontro saranno i saluti istituzionali del sindaco Salvatore La Grotta che sottolineerà il valore delliniziativa per il territorio. Seguiranno gli interventi di esperti del settore: il dottor Pietro D. Fundone, direttore del DSM e Dipendenze Patologiche dellAsp Basilicata, il dottor Alberto Dattola, direttore UOSD SerD di Lagonegro e CRA Chiaromonte, il dottor Carlo Stipo, direttore UOSD SerD di Villa dAgri e Bonifacio Pistocchi, presidente provinciale dellAssociazione dei Club Alcologici Territoriali (ACAT) del Potentino. A moderare lincontro sarà lassessore alle Politiche Sociali e Pari Opportunità del Comune di SantArcangelo, Lucia Critone. Il nuovo Club Alcologico Territoriale si inserisce in una rete più ampia di interventi volti a promuovere stili di vita sani e a sostenere le persone e le famiglie che affrontano problematiche legate alle dipendenze. Attraverso il confronto, lascolto e il supporto reciproco, questi centri rappresentano un punto di riferimento fondamentale per la comunità. Linaugurazione è aperta al pubblico e rivolta a cittadini, operatori del settore e a chiunque sia interessato a conoscere più da vicino le attività del club e le strategie di prevenzione.

Carlino La Grotta

