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|Nuove sfide contro le dipendenze: a SantArcangelo apre il Club Alcologico Territoriale
27/03/2026
|Sarà inaugurato il prossimo 28 marzo 2026 alle ore 18.00, presso la Sala Auditorium Polifunzionale, il Club Alcologico Territoriale di SantArcangelo, unimportante iniziativa dedicata alla prevenzione e al contrasto delle dipendenze. Levento rappresenta un momento significativo per la comunità locale che si dota di uno strumento concreto per affrontare una delle sfide sociali più complesse del nostro tempo. Il tema scelto per lincontro Nuove sfide nelle dipendenze: sinergie territoriali e approcci integrati evidenzia la necessità di un lavoro condiviso tra istituzioni, servizi sanitari e associazioni. Ad aprire lincontro saranno i saluti istituzionali del sindaco Salvatore La Grotta che sottolineerà il valore delliniziativa per il territorio. Seguiranno gli interventi di esperti del settore: il dottor Pietro D. Fundone, direttore del DSM e Dipendenze Patologiche dellAsp Basilicata, il dottor Alberto Dattola, direttore UOSD SerD di Lagonegro e CRA Chiaromonte, il dottor Carlo Stipo, direttore UOSD SerD di Villa dAgri e Bonifacio Pistocchi, presidente provinciale dellAssociazione dei Club Alcologici Territoriali (ACAT) del Potentino. A moderare lincontro sarà lassessore alle Politiche Sociali e Pari Opportunità del Comune di SantArcangelo, Lucia Critone. Il nuovo Club Alcologico Territoriale si inserisce in una rete più ampia di interventi volti a promuovere stili di vita sani e a sostenere le persone e le famiglie che affrontano problematiche legate alle dipendenze. Attraverso il confronto, lascolto e il supporto reciproco, questi centri rappresentano un punto di riferimento fondamentale per la comunità. Linaugurazione è aperta al pubblico e rivolta a cittadini, operatori del settore e a chiunque sia interessato a conoscere più da vicino le attività del club e le strategie di prevenzione.
Carlino La Grotta
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