In occasione delluscita in sala del film Il bene comune, il regista e interprete Rocco Papaleo e lattore Andrea Fuorto incontrano il pubblico nei cinema della Basilicata fino al 26 marzo.

Dopo l'appuntamento di oggi presso lUCI Cinemas Red Carpet a Matera (via Enzo Ferrari), dove incontreranno gli spettatori presenti in sala alle ore 19.40, per un saluto prima dellinizio della proiezione, e presso il CineTeatro Comunale Gerardo Guerrieri (Piazza Vittorio Veneto 23) per un saluto sia prima e al termine della proiezione delle ore 20.30, il cast sarà martedì 24 marzo a Potenza e provincia. Il primo appuntamento sarà al Multicinema Ranieri, nella zona industriale di Tito Scalo (PZ), per un saluto al pubblico al termine della proiezione delle ore 17.30 e alle ore 19.30, prima dellinizio della proiezione. A seguire il cast sarà al Cinema Due Torri di Potenza (via Due Torri 5), dove incontrerà gli spettatori presenti in sala al termine della proiezione delle ore 18.30 e prima dellinizio e al termine della stessa proiezione delle ore 21.00.





Mercoledì 25 marzo Rocco Papaleo e Andrea Fuorto saranno a Marconia di Pisticci (MT) presso il Cineteatro Rinascente (Piazza Elettra) alle ore 19.00 per un saluto prima dellinizio della proiezione. Successivamente saranno a Montescaglioso (MT) presso il Cine-Teatro N. Andrisani (via Vincenzo Bellini 6), per un saluto al termine della proiezione delle ore 19.00.





Infine, giovedì 26 marzo saranno a Lagonegro (PZ) presso il Cinema Iris (via Napoli 27), per un saluto in sala alle ore 18.30, prima dellinizio della proiezione.





Il bene comune, nei cinema dal 12 marzo distribuito da PiperFilm è sceneggiato dallo stesso regista con Valter Lupo e ha tra gli interpreti anche Vanessa Scalera, Teresa Saponangelo, Livia Ferri, Rosanna Sparapano. Il film è prodotto da Roberto Sessa per Picomedia, Carlo Pontesilli, Rocco Papaleo, Ludovico Cantisani per Less Is More Produzioni, Massimiliano Orfei, Luisa Borella, Davide Novelli per PiperFilm ed è una produzione Picomedia, Less Is More Produzioni e PiperFilm, in collaborazione con Netflix. La realizzazione del film è avvenuta con il sostegno della Lucana Film Commission.

