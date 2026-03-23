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|Papaleo e Fuorto salutano gli spettatori de "Il bene comune" in Basilicata
23/03/2026
|In occasione delluscita in sala del film Il bene comune, il regista e interprete Rocco Papaleo e lattore Andrea Fuorto incontrano il pubblico nei cinema della Basilicata fino al 26 marzo.
Dopo l'appuntamento di oggi presso lUCI Cinemas Red Carpet a Matera (via Enzo Ferrari), dove incontreranno gli spettatori presenti in sala alle ore 19.40, per un saluto prima dellinizio della proiezione, e presso il CineTeatro Comunale Gerardo Guerrieri (Piazza Vittorio Veneto 23) per un saluto sia prima e al termine della proiezione delle ore 20.30, il cast sarà martedì 24 marzo a Potenza e provincia. Il primo appuntamento sarà al Multicinema Ranieri, nella zona industriale di Tito Scalo (PZ), per un saluto al pubblico al termine della proiezione delle ore 17.30 e alle ore 19.30, prima dellinizio della proiezione. A seguire il cast sarà al Cinema Due Torri di Potenza (via Due Torri 5), dove incontrerà gli spettatori presenti in sala al termine della proiezione delle ore 18.30 e prima dellinizio e al termine della stessa proiezione delle ore 21.00.
Mercoledì 25 marzo Rocco Papaleo e Andrea Fuorto saranno a Marconia di Pisticci (MT) presso il Cineteatro Rinascente (Piazza Elettra) alle ore 19.00 per un saluto prima dellinizio della proiezione. Successivamente saranno a Montescaglioso (MT) presso il Cine-Teatro N. Andrisani (via Vincenzo Bellini 6), per un saluto al termine della proiezione delle ore 19.00.
Infine, giovedì 26 marzo saranno a Lagonegro (PZ) presso il Cinema Iris (via Napoli 27), per un saluto in sala alle ore 18.30, prima dellinizio della proiezione.
Il bene comune, nei cinema dal 12 marzo distribuito da PiperFilm è sceneggiato dallo stesso regista con Valter Lupo e ha tra gli interpreti anche Vanessa Scalera, Teresa Saponangelo, Livia Ferri, Rosanna Sparapano. Il film è prodotto da Roberto Sessa per Picomedia, Carlo Pontesilli, Rocco Papaleo, Ludovico Cantisani per Less Is More Produzioni, Massimiliano Orfei, Luisa Borella, Davide Novelli per PiperFilm ed è una produzione Picomedia, Less Is More Produzioni e PiperFilm, in collaborazione con Netflix. La realizzazione del film è avvenuta con il sostegno della Lucana Film Commission.
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