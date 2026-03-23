Mercoledì 25 marzo 2026, alle ore 10.30, presso il monastero di Sant'Antonio a Rivello, si terrà levento di presentazione ufficiale e il kick-off meeting di "Cibo Senza Frontiere: conoscersi attraverso i sapori". Il progetto è guidato dal Gal "La Cittadella del Sapere" in qualità di beneficiario e capofila e mira a valorizzare larea "Lagonegrese  Alto Sinni - Val Sarmento  Mercure  Pollino" attraverso la creazione di una rete stabile tra produttori locali e partner internazionali. L'operazione punta a celebrare la diversità culturale e promuovere lintegrazione attraverso il cibo, la musica e le tradizioni. Tra i risultati attesi figurano la crescita economica con un incremento per le produzioni locali e lo scambio di prodotti a livello europeo , il rafforzamento del Made in Italy in sinergia con la candidatura della cucina italiana a patrimonio Unesco e lo sviluppo di modelli per la destagionalizzazione dei flussi turistici e la valorizzazione della slow economy. Le attività si svolgeranno presso la Casa Internazionale della Dieta Mediterranea del Comune di Rivello presso il il monastero di S. Antonio. Lincontro di mercoledì sarà aperto dai saluti di Franco Altieri, sindaco di Rivello, e Franco Muscolino , presidente del Gal. Seguiranno gli interventi tecnici di Giuseppe Paternò (Forcopim), Tiziana Fedele e Rosa Messuti (Gal "La Cittadella del Sapere").

Il cronoprogramma delle attività prevede azioni concrete per dare massima visibilità al territorio, un educational dedicato a giornalisti, blogger e influencer nazionali e internazionali; la partecipazione a fiere di settore e organizzazione di study visit presso i partner esteri e la creazione di un sito web promozionale, mappe interattive e un piano di social media marketing dedicato. Prevista la partecipazione di un totale di venti rappresentanti dei GAL partner provenienti da Portogallo, Slovenia, Croazia, Lettonia e Romania, a testimonianza della natura transnazionale del network di cooperazione che si intende costruire. Il progetto vede la partecipazione del Gal "La Cittadella del Sapere" in qualità di soggetto capofila e di partner in qualità di Gal della Pesca e dellAcquacultura. L'iniziativa è stata presentata all Exchange of Experiences LEADER Cooperation che si è tenuto in il 3 e 4 marzo 2026 in Spagna, a Segovia, con un ottimo successo.