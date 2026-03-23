Si è svolta con straordinario successo la giornata celebrativa in onore di Papa Clemente XI Albani, un evento che ha saputo coniugare arte, storia e riflessione scientifica, trasformando lIC2 "Giovanni Paolo II" di Policoro in un autentico epicentro di cultura internazionale.

La mattinata si è aperta con linaugurazione della mostra collettiva curata dagli artisti lucani Donata Imperio, Angela Lapadula, Maria Santarsiero e Vitangelo Schiavone. Al taglio del nastro, accanto al Dirigente Scolastico Prof.ssa Maria Carmela Stigliano, la cui accoglienza e competenza hanno rappresentato il vero motore delliniziativa, hanno presenziato il Sindaco Dott. Enrico Bianco, il Cav. Vincenzo Genovese della Fondazione Internazionale Clemente XI, e i Padri Spirituali Don Michele Celiberti e Padre Anatole Tshimanga Milambo.

È stato un momento di rara intensità educativa: gli alunni del Comprensivo hanno interagito con le opere e gli artisti con una curiosità intellettuale che fa onore alle nuove generazioni.

Il pomeriggio è stato dedicato all'approfondimento storiografico con un simposio di alto profilo. Sotto la moderazione del Prof. Raffaele Pinto, Responsabile Culturale della Fondazione, il Prof. Giulio Galassiere ha tenuto una lectio magistralis su Papa Clemente XI e le origini dellIlluminismo.

In collegamento internazionale, sono intervenuti lospite donore Dott. Cav. Gr. Cr. dOro Zef Bushati, fondatore della Fondazione e già Ambasciatore della Repubblica dAlbania presso la Santa Sede, e lAvv. Dario Giannicola, Delegato della Regione Calabria della Fondazione.

Al tavolo dei lavori, fondamentale è stato il contributo organizzativo del Cav. Vincenzo Genovese, Delegato Provinciale Matera.

La cerimonia ha visto la consegna di prestigiosi riconoscimenti a personalità che incarnano i valori di Memoria, Spirito e Responsabilità:

Il giornalista RAI dott. Giuseppe Di Tommaso, senatore accademico

Il dott. Giuseppe Maiuri, senatore accademico

Il Maestro Francesco Muscolino, Membro dOnore.



Tutti gli artisti espositori sono stati insigniti del titolo di Membro dOnore della Fondazione; un riconoscimento che si affianca a quello acquisito dal Maestro Francesco Muscolino e da Angela Lapadula, che sono entrati a far parte come membri del Gruppo Artistico Clemente XI Albani.

Un sentito ringraziamento va anche a tutti gli amici della Fondazione, il cui impegno e sostegno hanno reso possibile la realizzazione di questa giornata straordinaria.

Levento è stato impreziosito da momenti musicali di grande bellezza, con le esecuzioni del Canone di Pachelbel, dellAve Maria di Gounod e del toccante finale sulle note di Fratello Sole, Sorella Luna, eseguiti magistralmente dal Maestro Muscolino e dal Prof. DAddurno.

Un ringraziamento sentito va alla Prof.ssa Maria Carmela Stigliano, per aver reso possibile, con la sua disponibilità e visione, un incontro di tale spessore, confermando come la scuola sia il luogo elettivo per la custodia della memoria e la costruzione del futuro.