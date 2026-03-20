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|Dall'Ucraina a Satriano, all'Anzani arriva 'Rispost@ua'
20/03/2026
|Sabato 21 marzo, ore 21:00, per il penultimo appuntamento della stagione teatrale comunale, il Teatro Anzani ospita Rispost@ua, un dramma di grande attualità che svela la realtà della guerra contemporanea non solo sul campo di battaglia ma anche nella coscienza delle persone.
A interpretarlo Anna Bodnarchuk, giovanissima e talentuosa attrice e regista ucraina trasferitasi in Italia nel 2022, dopo linizio della guerra, per studiare al Teatro Nazionale di Genova grazie al sostegno del progetto Stage for Ukraine. A Genova si è dunque diplomata e ha deciso di dare voce e corpo alla protagonista di "Otvetk@ua - La rispost@ua" della sua connazionale Neda Nedana, autrice pluripremiata nata nella regione della oggi tristemente famosa Donetsk.
Strutturata sotto forma di corrispondenza tra unucraina e una russa, lopera trasforma il loro dialogo in un confronto tra verità e propaganda, valori e realtà distorta.
Al centro della storia cè la figura di un cantante dopera e soldato, ispirata a Vasyl Slipak, brillante baritono ucraino che aveva rinunciato alla musica per andare al fronte, dove avrebbe trovato la morte. Unendo il personale al globale, Neda Nezhdana esplora non solo il destino di un individuo ma anche i meccanismi della guerra contemporanea, che sta ridefinendo lordine mondiale e le vite umane.
Lo spettacolo ha debuttato a dicembre al Festival dellEccellenza al Femminile di Genova, quindi quella satrianese è quasi un'anteprima, fortemente voluta dal direttore artistico Domenico De Rosa che, in un momento quanto mai necessario, ha voluto, per dirla con le parole di Anna Bodnarchuk, offrire al pubblico «una riflessione artistica sulla verità, la responsabilità e la dignità umana, che il teatro ha il potere e il dovere di trasmettere alla società».
Apertura botteghino ore 20:00. Per info e prenotazioni: Associazione Piccoli Teatri tel. +39 3279537866 - Comune di Satriano di Lucania WhatsApp: +39 340 234 1892.
La stagione teatrale è organizzata dal Comune di Satriano di Lucania con la collaborazione dell'Associazione Piccoli Teatri, grazie ai fondi del Programma Operativo Val d'Agri e al contributo della BCC Basilicata.
Il prossimo e ultimo appuntamento è per sabato 28 marzo con Capitolo Due di Neil Simon, un classico intramontabile della commedia americana, messo in scena dal Teatro Metastasio di Prato con la regia del Premio Ubu Massimiliano Civica, terna finalista al Premio Le Maschere del Teatro Italiano 2025 come miglior spettacolo dellanno.
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