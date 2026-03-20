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|Il 21 e il 22 marzo le giornate FAI presso il Monastero di Orsoleo
20/03/2026
|In occasione delle Giornate FAI di Primavera 2026, promosse dal FAI Fondo per lAmbiente Italiano, sarà possibile visitare uno dei luoghi più suggestivi della Basilicata: la Chiesa e Convento di Santa Maria dOrsoleo, situata nel comune di SantArcangelo. Lapertura è prevista per sabato 21 e domenica 22 marzo 2026, con visite organizzate sia al mattino, dalle 10:00 alle 12:30, sia nel pomeriggio, dalle 15:00 alle 18:00. Durante queste giornate i visitatori avranno lopportunità di esplorare un complesso religioso di grande valore storico e paesaggistico, immerso nel cuore del territorio lucano. Grazie alle visite guidate curate dai volontari del FAI, sarà possibile approfondire aspetti legati allarte, allarchitettura e alla storia locale, scoprendo dettagli e curiosità che rendono questo luogo unico. Unesperienza che unisce cultura e bellezza, offrendo un accesso speciale a un patrimonio spesso poco conosciuto ma di straordinario fascino.
Carlino La Grotta
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|20/03/2026 - A Potenza lo spettacolo ''Il prato è stato falciato''
Mercoledì 25 marzo 2026 alle ore 21:00 presso il Teatro Francesco Stabile di Potenza va in scena la prima dello spettacolo dal titolo Il prato è stato falciato scritto e interpretato da Ilaria Caffio, apprezzata autrice e poetessa nata a Taranto e romana di ad...-->continua
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