Mercoledì 25 marzo 2026 alle ore 21:00 presso il Teatro Francesco Stabile di Potenza va in scena la prima dello spettacolo dal titolo Il prato è stato falciato scritto e interpretato da Ilaria Caffio, apprezzata autrice e poetessa nata a Taranto e romana di adozione che, in questa occasione, firma anche la regia teatrale dello spettacolo insieme al regista lucano Nicola Ragone.



Il testo carico di significato, potente nelle parole ma allo stesso tempo dal carattere introspettivo, ci accompagna nella vita della protagonista: una donna nel fiore dei suoi anni che, in scena, ripercorre le tappe della propria infanzia e il desiderio mai sopito di conoscere il padre assente.

Ma il sogno di quellincontro si spezza improvvisamente trasformandosi in unesperienza oscura e incomprensibile.



Il pubblico da mero ascoltatore si trasformerà in interlocutore silente che, abbandonandosi alle riflessioni della protagonista, tra le ferite e le carezze della memoria, rivivrà il proprio passato per dare vita a un momento di intimità condivisa, di connessione profonda, un abbraccio collettivo.



Lo spettacolo si colloca all'interno del progetto I Love The Bronx giunto alla V edizione ed è prodotto da Fargo produzioni in collaborazione con Onirica s.r.l e Blumagma factory con il supporto della Regione Basilicata, del Comune di Potenza e di Storie Parallele film festival. Dopo l'anteprima potentina, andrà in scena a Roma nei giorni 13 e 14 aprile 2026 presso il teatro Cometa Off.





Prenotazioni attive, tutte le info qui:

25 marzo 2026  ore 21:00, Teatro Francesco Stabile, Potenza

Ingresso gratuito con prenotazione (per prenotare inviare una email a produzioni.fargo@gmail.com specificando il numero di posti e nome e cognome dei prenotati).



13 e 14 aprile 2026  ore 21:00, Teatro Cometa Off, Roma

(prenotazioni attive al numero 0657284637 oppure scrivere cometa.off@cometa.org indicando il nome e cognome, il titolo dello spettacolo e la data. Biglietto per Roma :12).



Il prato è stato falciato

Durata: 45 minuti

Scritto e interpretato da Ilaria Caffio

Regia di Ilaria Caffio e Nicola Ragone

Prodotto da Fargo produzioni



Nota biografica di Ilaria Caffio

Ilaria Caffio è nata a Taranto e risiede a Roma.

Le sue opere sono tradotte in paesi del Sud America, negli Stati Uniti, in Australia e in Medio Oriente. Ha partecipato con racconti e poesie ad antologie e festival letterari ed è autrice del romanzo Bara di seta, pubblicato da Solferino nel 2024.



Nota biografica di Nicola Ragone

Nicola Ragone è uno sceneggiatore, regista teatrale, cinematografico e di opere liriche. Realizza cortometraggi e documentari, tra cui Sonderkommando, selezionato in 120 festival internazionali e vincitore di 50 riconoscimenti, tra cui il Nastro dargento 2015 come Miglior cortometraggio. Ha collaborato come assistente alla regia con Ettore Scola nel suo film Che strano chiamarsi Federico e nelle sue produzioni nel teatro lirico La Bohème e Così fan tutte. Autore, con Damiano Bruè e Daniele Ciprì del testo Wonderland, spettacolo con la regia di Daniele Ciprì, interpretato e musicato dal pianista Stefano Bollani, prodotto dal Teatro Stabile di Bolzano. Realizza il videoclip Vivo di e con Josafat Vagni, musica di SALMO. Ha collaborato con il musicista Carmine Iuvone e il cantautore Francesco Motta per la sonorizzazione dal titolo M.E.N.T.E e con il polistrumentista Rodrigo DErasmo per il progetto live di musica e immagini dal titolo EXODUS.Attualmente è impegnato nella preparazione del suo lungometraggio Nessuno ci vede, nella regia del documentario Materna e nello sviluppo del progetto di SERIE-DOC dal titolo Micronazioni.

