Si è svolta mercoledì mattina a Roma nella prestigiosa sala della Lupa di Palazzo Montecitorio Camera dei Deputati la cerimonia di consegna dei marchi di qualità promossa dalla Rete Associativa di Terzo Settore Ente Pro Loco Italiane Aps guidata da Pasquale Ciurleo su iniziativa dell'Onorevole Grazia Di Maggio.

La Basilicata protagonista con quattro marchi di qualità consegnati ad altrettanti eventi lucani dai forti contenuti storici e culturali promossi dalle Pro Loco affiliate alla Rete Ente Pro Loco Basilicata Aps presieduta da Rocco Franciosa il quale ha sottolineato "siamo particolarmente onorati ed orgogliosi dei marchi di qualitá che la Rete Epli ha conferito alle manifestazioni storico-culturali ed enogastronomiche lucane. Eventi di animazione turistica - continua Franciosa - che rappresentano dei momenti di esaltazione della nostra identità dall'alto valore promozionale che gratificano gli sforzi di centinaia di volontari a cui rivolgiamo un plauso per tutta l'attivitá di custodia e valorizzazione del patrimonio culturale portata avanti grazie al sostegno di Regione, Apt Basilicata e Comuni". A ricevere il marchio di qualità: ad honorem "Pietá, Tradizione e Culto Popolare" la Festa della Bruna promossa dall' Associazione Maria Santissima della Bruna rappresentata da Don Francesco Di Marzio delegato arcivescovile e vice presidente,

con i componenti del comitato Nicoletti Antonio, Matteo Marchitelli eNicola Spagnuolo, la Carta Nazionale Palii, Cortei e Rievocazioni Storiche alla Pentecoste di Melfi promossa dalla Pro Loco Federico II Melfi accompagnata dal Sindaco di Melfi Giuseppe Maglione con il Presidente della Pro Loco ⁠Bonacaro Marco Aurelio Agostino, dal vicepresidente Lamorte Vincenzo e dai dirigenti ⁠Basso Mauro e Gala Annarita, il marchio Sagra d' Eccellenza alla Sagra dell' Involtino di Gorgoglione promossa dalla Pro Loco Gorgoglione accompagnata dal Sindaco di Gorgoglione Carmine Nigro con il Presidente della Pro Loco Lauria Giacomo e la consigliera Nicoletta Gagliardi, il marchio Sagra d'Eccellenza al Festival delle Tradizioni e della Musica Popolare promosso dalla Pro Loco Le Torri di Chiaromonte rappresentata da Francesco Scalera Presidente Pro Loco "Le Torri" di Chiaromonte, Luca Ferraiuolo Vicepresidente e

da Gianpio Arcomano Assessore Comunale Delegato dal Sindaco di Chiaromonte e Vincenzo De Salvo Presidente del Consiglio Comunale di Chiaromonte. Nel corso della cerimonia consegnata la benemerenza per i sessant'anni dalla costituzione alla Pro Loco Barile rappresentata dal Presidente Rocco Franciosa e dal vicepresidente Daniele Bracuto ed alla Pro Loco Pisticci presieduta da Maria Teresa Romeo. Un importante momento è stato dedicato alla Sezione Cucina Italiana Patrimonio UNESCO con i prestigiosi interventi di Rocco Pozzulo Presidente FIC-Federazione Italiana Cuochi e Nino Sutera Coordinatore della Rete Genius Loci D. E.C.O. con i quali Enti è stato firmato un Protocollo dIntesa che mira a professionalizzare il settore delle sagre e della promozione dellenogastronomia nei Comuni Italiani. Testimonial deccezione durante lassegnazione dei Marchi Sagre dEccellenza alle Pro Loco sono stati la Chef Lucia Tellone e Alessandro Circiello Ospite del Programma RAI Buongiorno Benessere e co-conduttore RADIO 2 In forma.