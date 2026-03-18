HOMEContattiDirettoreWebTvNewsNews SportCultura ed Eventi

Foreste mediterranee sotto i riflettori: a Potenza incontro su ricerca, gestione e sostenibilità

18/03/2026

Potenza, 18 marzo 2026  Si è svolta questa mattina allUniversità degli Studi della Basilicata (Plesso ex Enaoli) una giornata di studi sul ruolo delle foreste mediterranee tra ricerca, gestione del territorio e sostenibilità. Liniziativa ha riunito studiosi, istituzioni e operatori forestali, affrontando temi cruciali come la vulnerabilità delle foreste, gli effetti del cambiamento climatico e la valorizzazione dei servizi ecosistemici.

Durante levento sono intervenuti esperti scientifici e rappresentanti istituzionali, tra cui il Commissario Lirangi, che ha sottolineato limportanza di integrare ricerca e governance del territorio. È stato anche presentato il volume Foreste tra natura e umane vicende. Nove storie di Marco Borghetti.

«Le foreste mediterranee sono un patrimonio straordinario e fragile  ha dichiarato Lirangi . Occorrono politiche consapevoli che trasformino la conoscenza in azioni concrete, con tutela ambientale, prevenzione dei rischi e sviluppo sostenibile». Lincontro ha rafforzato il ruolo della Basilicata come laboratorio di riflessione e innovazione sui temi forestali.



archivio

ALTRE NEWS

ALTRE NEWS
18/03/2026 - Foreste mediterranee sotto i riflettori: a Potenza incontro su ricerca, gestione e sostenibilità

Potenza, 18 marzo 2026  Si è svolta questa mattina allUniversità degli Studi della Basilicata (Plesso ex Enaoli) una giornata di studi sul ruolo delle foreste mediterranee tra ricerca, gestione del territorio e sostenibilità. Liniziativa ha riunito studiosi, istituzioni e...-->continua
18/03/2026 - Chiaromonte, riconoscimento nazionale al Festival della Musica Popolare: Marchio di Qualità e ricordo di De Santo

Un importante riconoscimento nazionale premia Chiaromonte e le sue tradizioni: il Festival della Musica Popolare ottiene il Marchio di Qualità alla Camera dei Deputati, tra le sagre organizzate dalle Pro Loco in Italia. Un traguardo che valorizza cultura, iden...-->continua
18/03/2026 - Vulture Città Italiana del Vino, inaugurazione il 1° maggio

«Quando un riconoscimento come Vulture Città Italiana del Vino 2026-2027 prende forma concreta, non riguarda solo un territorio ma diventa unopportunità per tutta la Basilicata, per il suo sistema produttivo, per il turismo e per la sua identità». È quanto di...-->continua
18/03/2026 - Grottole entra nella rete delle Città della Ceramica

Il Comune di Grottole, in provincia di Matera, ha aderito ufficialmente all'Associazione Italiana Città della Ceramica (AiCC), con delibera di Consiglio Comunale del 13 marzo scorso. Nelle scorse settimane l'Ente si era visto attribuire dal Ministero delle Imp...-->continua

E NEWS








WEB TV



Agoraut - Associazione culturale di informazione territoriale - P.Iva: 01673320766 - Copyrightï¿½ lasiritide.it - Webmaster: Armando Arleo