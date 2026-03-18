Potenza, 18 marzo 2026  Si è svolta questa mattina allUniversità degli Studi della Basilicata (Plesso ex Enaoli) una giornata di studi sul ruolo delle foreste mediterranee tra ricerca, gestione del territorio e sostenibilità. Liniziativa ha riunito studiosi, istituzioni e operatori forestali, affrontando temi cruciali come la vulnerabilità delle foreste, gli effetti del cambiamento climatico e la valorizzazione dei servizi ecosistemici.



Durante levento sono intervenuti esperti scientifici e rappresentanti istituzionali, tra cui il Commissario Lirangi, che ha sottolineato limportanza di integrare ricerca e governance del territorio. È stato anche presentato il volume Foreste tra natura e umane vicende. Nove storie di Marco Borghetti.



«Le foreste mediterranee sono un patrimonio straordinario e fragile  ha dichiarato Lirangi . Occorrono politiche consapevoli che trasformino la conoscenza in azioni concrete, con tutela ambientale, prevenzione dei rischi e sviluppo sostenibile». Lincontro ha rafforzato il ruolo della Basilicata come laboratorio di riflessione e innovazione sui temi forestali.