Ho appreso a mezzo stampa dellorganizzazione di un importante evento previsto per domani nella suggestiva Barile, incentrato sulla immortale e appassionante figura di Pier Paolo Pasolini. Figura legata a filo doppio con la comunità e i paesaggi di Barile, scelti come autentico teatro del capolavoro Il Vangelo secondo Matteo.



Tante e pregevoli le personalità coinvolte, così come le associazioni che hanno contribuito ad alimentare il progetto: a loro rivolgiamo la nostra gratitudine per linstancabile e volontario attivismo sul territorio, che si fa animazione culturale e custode di memoria.



Liniziativa sembra essere sostenuta da fondi regionali, che è giusto approdino sui territori e che lo facciano attraverso progetti di merito.



Così come significativa è la presenza (almeno in locandina!) del presidente Vito Bardi, quale massimo esponente della Giunta Regionale. Singolare, invece, se non dissonante risulta essere la presenza del consigliere regionale, forse unico invitato, capogruppo di Fratelli dItalia.



Certo che il destino sa essere davvero beffardo, quando non crudele: se solo qualcuno raccontasse a Pier Paolo Pasolini che a celebrare la sua memoria sarà il capogruppo di un partito di estrema destra, chissà quale sardonica freddura tirerebbe fuori!



E chissà quale ragione muove simili capriole della storia, lauspicio è che non si tratti di meri intrecci di potere e parentele, che non renderebbero giustizia né alla figura di Pasolini né al modo in cui vengono promosse le iniziative finanziate con i soldi della collettività.



In attesa di ricevere delucidazioni sui rapporti storici e politici tra Pasolini e Fratelli dItalia (sigh!), auguriamo buon lavoro a chi interverrà e ringraziamo le associazioni per il tanto che continuano a fare nei nostri paesi, rendendoli grandi, anche quando le scelte istituzionali si rivelano piccole e, come dire, smemorate!



Alessia Araneo - Consigliera regionale, capogruppo M5S Basilicata