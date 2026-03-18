«Quando un riconoscimento come Vulture Città Italiana del Vino 2026-2027 prende forma concreta, non riguarda solo un territorio ma diventa unopportunità per tutta la Basilicata, per il suo sistema produttivo, per il turismo e per la sua identità». È quanto dichiara lAssessore regionale alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Carmine Cicala, in merito allavvio operativo del progetto che vedrà la sua inaugurazione ufficiale il prossimo 1° maggio 2026. Su indirizzo del Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, è stato disposto il trasferimento di una prima tranche di risorse pari a 70.000 euro al Comune capofila di Ripacandida, per consentire lavvio delle attività organizzative e la realizzazione dell'evento di lancio. Il Sindaco di Ripacandida, Michele Donato Chiarito, esprime «un sentito ringraziamento al Presidente Bardi per aver dato un segnale concreto e tempestivo, mettendo a disposizione le risorse necessarie ad avviare un percorso così importante, e allAssessore Cicala per il sostegno costante garantito sin dalle prime fasi di candidatura». «Si sta creando  aggiunge il Sindaco  un entusiasmo crescente attorno a questo riconoscimento che accompagnerà il territorio nel biennio 2026-2027. Sarà fondamentale il coinvolgimento dei Comuni, dei Consorzi, delle imprese, dei GAL, di APT e di tutti gli attori locali, affinché questa opportunità diventi una vetrina per promuovere non solo il Vulture ma lintera Basilicata». LAssessore Cicala sottolinea come «la Regione non poteva non sostenere uniniziativa tanto importante, capace di mettere in rete istituzioni, filiere produttive e comunità locali. Lindirizzo del Presidente Bardi è chiaro: accompagnare e rafforzare questo percorso attraverso un impegno concreto e progressivo, anche in vista delle ulteriori attività previste per il 2026 e il 2027». «Il Vulture  conclude Cicala  rappresenta una delle espressioni più riconoscibili della qualità agroalimentare lucana. Questo progetto ci consente di tradurre un riconoscimento in sviluppo reale, creando occasioni di crescita economica, attrattività turistica e valorizzazione delle nostre produzioni, con benefici per lintera comunità regionale».