Presentazione del libro Per strade non battute, 50 anni di AGESCI

12/03/2026

Domenica 15 marzo, a Matera, presso lAuditorium della parrocchia San Giacomo alle ore 9.30, avrà luogo la presentazione del libro edito da Fiordaliso Per strade non battute, 50 anni di AGESCI tra educazione, testimonianza e impegno civico.
Allevento saranno presenti Francesco Mancini Presidente della Provincia di Matera, Pierluigi Smaldone Presidente del Consiglio Comunale di Potenza, Antonio Nicoletti Sindaco di Matera, Fabrizio Marano Capo Scout dItalia, Francesco Scoppola Presidente del Comitato nazionale AGESCI, S.E. Monsignor Benoni Ambarus, Vescovo di Matera-Irsina, Roberta Maulà e Livio Profeta, Responsabili della Regione Basilicata Agesci.
Cinquantanni di AGESCI non possono essere racchiusi in un unico volume, ma vogliamo ripercorrere i passaggi che hanno costruito lAssociazione di oggi: una comunità che guarda avanti. La nostra storia è intrecciata a quella del Paese, tra successi, difficoltà e sacrifici, con leducazione sempre al centro. Un valore quanto mai attuale, perché i giovani non sono solo il futuro, ma il presente. Dichiarano Roberta Vincini, Francesco Scoppola e don Andrea Turchini, Presidenti del Comitato nazionale e Assistente generale AGESCI.
Lincontro sarà anche loccasione per aprire strade nuove. Consapevoli di vivere un tempo di grande complessità vogliamo metterci in discussione, uscire dalle sedi per metterci in cammino insieme agli altri. Vogliamo iniziare a costruire un luogo condiviso di incontro con la comunità che abitiamo, spazi di relazioni autentiche, di dialogo, di aiuto reciproco, di condivisione di responsabilità con gli altri attori della rete sociale, dove immaginare direzioni inedite da percorrere insieme.
Impegnarci per generare una comunità educante, al centro della quale ci sono i ragazzi e le ragazze.
LAssociazione Guide e Scouts Cattolici Italiani (AGESCI), che conta 183.000 soci, è unassociazione giovanile educativa che si propone di contribuire, nel tempo libero e nelle attività extra-scolastiche, alla formazione della persona secondo i principi ed il metodo dello scautismo, adattato ai ragazzi e alle ragazze nella realtà sociale italiana di oggi.



